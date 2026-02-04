Нови гаранции за туристите минаха на първо четене в парламента
© ФОКУС
В рамките на дебатите присъстваше и министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош поздрави социалистите за внесения законопроект.
"Най-сетне след 5 години някой се погрижи за българските пътуващи хора", каза той.
Какво предвижда законопроектът?
Със законопроекта се цели да се гарантира ефективна защита на потребителите, закупили туристически пакет, в случай на несъстоятелност на туроператор, като защитата обхваща всички предвидими плащания, включително разходите за репатриране. В мотивите към проекта е посочено, че туроператорите трябва да осигуряват обезпечение в размер, достатъчен за възстановяване на всички суми, заплатени от пътуващите. Според вносителите към момента предоставяното обезпечение е недостатъчно и при необходимост не може да покрие тези плащания.
Проектът за изменение и допълнение на Закона за туризма предвижда туроператорите, вписани в регистъра по закона, да предоставят гаранции при несъстоятелност не само чрез задължителната застраховка "Отговорност на туроператора", регламентирана в действащото законодателство, но и чрез банкови гаранции, както и чрез участие във финансирането на Туристически гаранционен фонд.
Още по темата
/
Рая Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет
01.02
Иван Брегов: Антикорупция няма. Всеки път, когато влезете в занемарена болница, детска градина или училище се досещате
31.01
"Да, България" иска проверка на бонусите в министерствата и възнагражденията в съдебната система
27.01
Радостин Василев: Ще се въздържим относно ратификацията на участието на България в Съвета за мир
23.01
Още от категорията
/
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове: Пациентки в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
12:32
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Румен Радев, той си прави партия, а аз си гледам моята!
03.02
Елисавета Белобрадова: Предлагам себе си за служебен премиер, дори нещо да объркам, няма да е фатално
03.02
Центърът за развитие на човешките ресурси и Изпълнителната агенция за българите в чужбина обединяват усилия
03.02
Йотова към ПП-ДБ: Трябва да отговорим на очакванията на гражданите, за да върнем доверието в българските институции
03.02
ГЕРБ-СДС предложи на Йотова избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Това е единият от застреляните край хижа "Петрохан", бил е шеф на...
23:01 / 03.02.2026
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Ру...
18:12 / 03.02.2026
Йотова продължава с консултациите с парламентарните групи
15:51 / 03.02.2026
СГС замени условната присъда на прокурорския син с 1 година и 8 м...
15:52 / 03.02.2026
Асен Василев: Календарът показва, че 19 април е най-бързата възмо...
15:30 / 03.02.2026
На крачка от незабавното прехвърляне на пари през мобилните телеф...
15:07 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.