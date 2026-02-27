Нови още по-мистериозни подробности изплуваха покрай смъртта на тримата рейнджъри на Околчица
©
Мястото се намира на около 7 км от отбивката за връх Вола. Пътят е силно компрометиран – кал, сняг и прекъсвания на стария римски път правят преминаването изключително трудно.
Поляната, където е бил паркиран кемперът, е обградена от възвишения и има стратегическа видимост от няколко точки.
Овчарят Николай Ангелов, който пръв е открил кемпера, действително е трябвало да се отдалечи заради липса на мобилен сигнал, за да подаде сигнал на 112.
На около километър преди самата поляна е поставен дървен кръст върху стара метална тръба.
Според свидетелски показания той се е появил след откриването на кемпера. Около него храстите са подкастрени, а основата – внимателно подравнена.
Директорът на Регионалния исторически музей – Враца Георги Ганецовски е изразил мнение, че символът има характеристики, които напомнят на нетрадиционна религиозна символика.
Това поражда редица въпроси, сред които: "Кой е поставил кръста?", "Има ли връзка с трагедията?" и "Дали е просто мемориален знак или нещо повече?"
Към момента няма официална информация, която да свързва символа с престъплението.
На по-малко от 2 км от поляната има трудно забележима отбивка, която води до малка хижа в закътана долина. Сградата е изградена преди десетилетия от местен жител. Днес тя се използва от ловна дружинка и разполага с печки на дърва, вода от каптаж и базово осветление с акумулатор.
По информация от местни жители хижата се посещава основно в неделя. Няма публични данни, които да свързват мястото с разследването.
Разследването по случая продължава. Няма официално потвърждение за връзка между кръста, хижата и престъплението.
Районът остава труднодостъпен и с ограничена комуникация. а всички допълнителни интерпретации към този етап са хипотетични, пише bulnews.bg.
Припомняме, че трима мъже бяха открити убити край хижа в района на прохода Петрохан - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Стана ясно, че е имало връзки на жертвите с неправителствена организация. Мъжете са свързвани с НПО, регистрирано през 2022 г., което е действало в защитени територии и е подавало сигнали за нарушения.
Организацията е подписала рамков меморандум за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите, когато министър е бил Борислав Сандов.
След убийството Ивайло Калушев бе обявен за издирване, като се считаше за ключов човек, свързан с трагедията. Според разследващи той е изпратил съобщение на майка си преди случая, в което моли за прошка и твърди, че чутото за него не е вярно. Освен него полицията издирваше и 23-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.
Телата на тримата бяха открити в кемпер близо до връх Околчица във Врачанския балкан. По-късно от прокуратурата дадоха обширен брифинг, на който бяха показани кадри преди трагедията. Установено е било още, че във въпросната хижа "Петрохан" е имало религиозна литература.
Още по темата
/
Юлиян Попов за "Петрохан": Идваха при мен, искаха да се поднови споразумението, казах, че няма как
26.02
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите
25.02
"Гранична полиция": НПО-то на Калушев е имало дрон за термовизионно наблюдение, нямаме споразумение с тях
25.02
Министър Игнатов относно отнемането на лиценза на училището, замесено в случая "Петрохан": Очаква се доклад
24.02
Емил Дечев: По никакъв начин няма да се меся, но и не съм се месил в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
23.02
Министърът на вътрешните работи се среща с екипите по разследването на "Петрохан" и "Околчица"
23.02
Още от категорията
/
Адвокат Марковски за протестите срещу Сарафов: Опасно е, ако в съдебната система навлезе "улично правосъдие"
08:47
Брендо остава в затвора
20.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Facepalm
преди 45 мин.
С нетърпение чакаме статията за намерено теле под вола.
Facepalm
преди 47 мин.
Под тоя вол теле няма да намерите... ама нищо нека говорим за това докато ПП всеки ден се застрелват в крака а на месията указанията от ГРУ все още се бавят.
Виктор1
преди 53 мин.
Предъвкана тема.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.