ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови правила за матурите: Какво се променя?
©
Те отново ще се решават със знания по математика, но и с помощта на знания и умения, придобити в часовете по природни науки. Така учениците ще се стимулират повече да мислят, а не да учат наизуст.
Дни преди началото на учебната година Виктор не крие, че се притеснява. Защото от този изпит зависи бъдещето му. Не смята обаче, че промяната е значителна. И вече знае как ще се справи успешно с малката матура - ще слуша внимателно в часовете, ще си води записки, но със сигурност ще ходи и на частни уроци.
"Трябва да внимаваш повече в часовете по природни науки, за да знаеш за какво става на въпрос. Задачите пак си остават сметки и трябва да използваш математика, за да ги решиш и мисля, че не е много голям проблем", каза Виктор Ружинов, седмокласник в 140 СУ "Иван Богоров" - София.
"Ще има обвързаност между предметите и те ще бъдат по по-различен начин ориентирани. Това не е нещо, което се прави за първи път. Давам пример - задачи за мащаби има и в момента, или задачи по физика се решават в часовете по физика и по химия, но сега ще бъдат включени практически ориентирани задачи и в НВО", коментира Полина Маринова, учител по математика в 140 СУ "Иван Богоров" - София.
От министерството обясниха, че не целят да затруднят учениците, а да ги стимулират да мислят.
"В годините все по-упорито се опитваме да покажем, че важни са не знанията, а прилагането на придобитите умения в практически ситуации. Не е достатъчно учениците да могат да решават един математически израз, без да го свързват с живота около себе си", заяви Евгения Костадинова, директор на дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН.
Затова решават да въведат промяната.
"Няма да се изисква от тях да доказват закони, да възпроизвеждат формули, да дават определения на различни понятия свързани с тези науки, които се изучавани, не защото не са важни, а защото в практическа ситуация те трябва да могат това, което са научили в училище да го приложат в живота", каза Евгения Костадинова.
"Tова, че се съобщава точно преди началото на учебната година, създава напрежение у родители и ученици. Все още няма издадени помагала, все още няма точна представа как ще изглежда изпитът. Притесняват се децата", коментира пред обществената телевизия Иванка Тодорова, родител на десетокласник и учител по математика.
"И от страна на учениците, и от на родителите има обратна връзка, че е необходимо образованието да е по-практически ориентирано, децата да виждат смисъл от това, което учат и да виждат резултата от това, което правят", каза Полина Маринова.
На изпита след 7-ми клас интегралните задачи ще бъдат 6 от общо 24, а на този след 10-и - 6 от 18.
Още по темата
/
Значението на транспортните връзки и осигуряването на кадри за бизнеса са част от темите на изпитите по профилиращ предмет
25.08
Теодора Тодорова: Промените в Закона за предучилищното и училищното образование задълбочават безсмислието на НВО след 7. клас и ще затруднят допълнително децата
05.08
Още от категорията
/
Адвокатът на обвинения в педофилия учител: Тя е проявявала интерес към него! Той ще се извини на родителите на момичето
28.08
Доц. Щерьо Ножаров: Вдигането на МРЗ ще рефлектира върху данъците на тези, които не са на минимална заплата
28.08
Президентът Радев и Рюте заедно: България цели съвместно производство с "Райнметал" и дългосрочно партньорство с Германия
27.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Държавата ще публикува всеки ден цените на 101 групи продукти
21:05 / 28.08.2025
Инструктор, след трагичния инцидент в Несебър, при който загина д...
20:43 / 28.08.2025
Адвокат: Добре че у нас не е разрешено свободното притежание на о...
20:42 / 28.08.2025
Пожар високо в Рила
19:58 / 28.08.2025
България е втора в Европа в "срамна статистика": 37,7% от българи...
20:00 / 28.08.2025
Паскал с четири обвинения
19:58 / 28.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.