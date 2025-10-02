Всички извън Европа, които планират посещение на Стария континент след 12 октомври 2025 г., трябва да се приготвят се за малко по-различно изживяване на граничния контрол. Влиза в сила новата система за влизане и излизане (EES), която заменя досегашните печати в паспортите с нещо доста по-модерно - дигитален запис и биометрични данни.Какво точно ще се случва. При първото пътуване в рамките на Шенген зоната на хора, живеещи извън Европа, граничният служител ще ги помоли да дадат отпечатъци от пръсти и да им направят снимка на лицето.Данните ще се съхраняват в системата за три години, така че следващите пътувания ще минават много по-бързо - просто сканиране н паспорта и готово.Системата ще обхване 29 държави - всички страни от Шенген (включително България), плюс асоциираните като Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. Единствените изключения в ЕС са Ирландия и Кипър, където EES няма да се използва.Всички, които не са граждани на ЕС или Шенген. Това означава, че дори пътуващите с британски паспорти ще трябва да преминат през системата, дори ако нямат нужда от виза. За разлика от тях, притежателите на български паспорти няма за какво да се притесняват - системата не важи за граждани на ЕС.Официалният старт е 12 октомври 2025 г., но внедряването ще е поетапно - първо на най-големите летища и гранични пунктове, а до април 2026 г. ще покрие цялата Шенген зона.С EES Европейският съюз иска да улесни пътуванията, да намали опашките на границите и да направи процеса по-сигурен. Вместо служителите да броят печати и да смятат колко дни им остават от 90-дневния лимит, системата ще го изчислява автоматично, уточнява Time Out, цитиран от lifestyle.bg.