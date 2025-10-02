При промените в наредбата за вписване в регистъра на заетостта ще се обсъди възможността за регламентиране на по-дълъг срок, в който работодателят да може да заличи вписани данни за сключен трудов договор, така че да се намали административната тежест за фирмите, без да се нарушат трудовите права на работещите. Това посочва министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в отговор на депутатски въпрос.Според депутата Елисавета Белобрадова при масови назначения на нискоквалифициран персонал се наблюдава значителен брой случаи на непостъпване на работа, която информация постъпва в счетоводството със закъснение. Поради което 3-дневният срок за заличаване на договора от ретистъра по заетостта отдавна е изтекъл. След изтичане на този срок системата на НАП не допуска анулиране по електронен път, допълва тя.От 1 юни вече са в сила нови нормативни изисквания, които предвиждат отпадането на хартиената трудова книжка и вписване на данните относно трудовите правоотношения в регистър на заетостта. Той съдържа единните електронни трудови записи на работниците. Единният електронен трудов запис е документ, който съдържа данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на служителя и е официален удостоверителен документ.В наредбата за вписване в регистъра на заетостта е записано, че в тридневен срок от сключване на или изменение на трудовия договор и в седемдневен ден от неговото прекратяване работодателят е длъжен да впише данните в регистъра по заетостта. Има възможност електронните трудови записи да се подават в определен формат и ред както изцяло по електронен път, така и чрез изпращане на електронен носител с придружително писмо.Работодателите могат да заличават и коригират всички данни в подадените електронни трудови записи по електронен път. Единственото изключение е заличаването по инициатива на работодателя на електронен трудов запис за сключен трудов договор. Заличаването му три дни, след като е вписан, се приема само с придружително писмо и след като е установено несъответствие от контролен орган на "Главна инспекция по труда" или НАП. По този начин се ограничава възможността за грешка при заличаване на трудов договор, като се изисква съответната допълнителна проверка от компетентните органи, посочва министър Гуцанов. По думите му така се осигурява по-голяма сигурност на данните в регистъра на заетостта, което е гаранция за трудовите права на работниците.Според Кодекса на труда, когато работникът не постъпи на работа в определения срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало освен ако това се дължи на независещи от него причини, за което той е уведомил работодателя си до изтичане на срока.Следва да се има предвид, че при попълване на данните за сключен трудов договор не се изисква, а и много често не се вписват данни за началото на изпълнение на трудовия договор. В тази връзка срокът за заличаване на електронен трудов запис за трудовия договор не може да е обвързан с дата на постъпване на работа. Това е и причината срокът на заличаване на записа за трудов договор да е обвързан с датата на сключването му.В практиката има случаи на недобросъвестност от страна на хора, които са сключили трудов договор, но не се явяват да постъпят на работа. В този случа е необходимо заличаването на трудовия запис за договор, признава министърът, пише pariteni.bg.