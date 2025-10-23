ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови промени в движението по АМ "Тракия" утре
Утре между 8 ч. и 18 ч. ще се извършват ремонтните дейности. При изпълнението им в отсечката в област Пазарджик ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата.
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но работата по отсечката е необходима, за да се гарантира безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
