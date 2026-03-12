Иван Христанов са освободени директорите на три от шестте държавни горски предприятия. Промените са част от управленските мерки за повишаване на ефективността и устойчивото управление на горските ресурси.
За директор на "Северозападно държавно предприятие“ – Враца е назначен Цветко Цветков. Ръководството на "Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово поема Иван Степанов, а "Североизточно държавно предприятие“ – Шумен ще бъде управлявано от Цветелин Миланов.
Със заповеди на министъра на земеделието и храните са извършени и промени в състава на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите.
Нови рокади от управляващите – смениха и шефовете на горските предприятия
©
Още по темата
/
Андрей Гюров: За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори
18:40
Министър Адемов: Имаме сигнали за опити за контролиран вот. Ще проявим нулева толерантност, ако имаме доказателства за такъв тип практики
15:33
Иван Начев: Има очаквания за по-висока избирателна активност заради появата на нов политически играч
11.03
Делян Пеевски: Недопустимо е служебният кабинет да проиграва сигурността на България в решителен за световния ред момент. Няма да го допуснем!
11.03
ЦИК: Консултациите за съставите на СИК да започнат не по-рано от 12 март, за да се избегнат масови смени на членове преди изборите
11.03
Още от категорията
/
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
19:14
Икономист: Директните компенсации за домакинствата заради по-скъпите горива, могат да доведат до допълнително повишаване на цените
18:40
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София
18:21
КЗП установи, че електроснабдителните дружества се отнасяли формално към жалбите за високите сметки за ток
18:07
След два неуспешни опита: Искането на ДПС за Съвета за мир бе разпределено и гласувано в отбранителна комисия
17:32
Сметната палата: От близо 15 хил. лица на публични длъжности, само 304 са подали декларации за имущество и интереси
17:05
Бойко Борисов: За разлика от служебния премиер, аз не бих казал, че "всичко е точно" с горивaта и цените им
17:04
Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета
15:31
БСП ще саботира ратификацията на споразумението за присъединяване на България в борда на Тръмп
14:27
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.