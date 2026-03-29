Български гражданин е бил спрян от контролни органи в Гърция и едва е избегнал санкция, след като не е успял да представи документ за преминат годишен технически преглед. Случаят поставя въпроси относно комуникацията между държавите членки на Европейския съюз след последните промени в българското законодателство.От началото на годината в България вече не се издават т.нар. екостикери, които се поставяха на предното стъкло и служeха като видимо доказателство за преминат технически преглед. Вместо това удостоверението е изцяло електронно, а издаваният талон не е задължителен за носене.Иван Таков, който често пътува до Гърция, както за почивка, така и за риболов, разказва за неприятната ситуация:"Спря ме полицейски патрул за проверка. Малко трудно се разбрахме, понеже не говоря добре английски, но поискаха стикер – холограмен, за годишен технически преглед. А колата тази година е минала такъв преглед и се оказа, че вече не се издава стикер“, обяснява той пред БНТ.Гръцките служители са настоявали за визуално доказателство и дори са заплашили със санкции – глоба и сваляне на регистрационните номера. В крайна сметка, след обяснения от страна на шофьора, той е бил освободен без наказание."Обясних им каква е ситуацията – че просто не ми е даден такъв документ, а не че не съм минал преглед. Минах по милост“, допълва Таков.Според Министерството на транспорта новата система е напълно съобразена с европейските изисквания. От ведомството посочват, че електронното удостоверение съдържа всички необходими стандартизирани елементи и кодове, които позволяват разчитане от контролните органи в ЕС.Проблемът обаче е, че на практика чуждите институции нямат достъп до българските електронни системи, а визуалният документ, с който са свикнали, вече липсва. Освен това справка в съответната европейска директива показва, че образците на документи и стикери, използвани досега, не са променени, което създава допълнително объркване.Към момента няма официална информация дали всички държави членки са били своевременно уведомени за промените в България.Случаят поставя реален проблем пред българските шофьори, пътуващи в чужбина. Без физически документ или леснодостъпно електронно потвърждение, те могат да изпаднат в ситуации, в които трудно доказват техническата изправност на автомобилите си."Не знам какво трябва да се направи. Някой трябва да вземе отношение“, казва Иван Таков.Неяснотата около новите правила поражда притеснения дали пътуванията до популярни дестинации като Гърция ще останат безпроблемни за българските граждани.