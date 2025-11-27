Новият антивирусен софтуер в съдилищата може да позволи нерегламентиран достъп до лични данни и информация по дела?
Атанасов отказа да коментира конкретни съдебни актове, включително последното решение на Варненския окръжен съд да освободи кмета Благо Коцев срещу гаранция от 200 000 лева. Той подчерта, че това е забранено от закона, но отбеляза принципна разлика между мерките за неотклонение в досъдебната фаза и тези, разглеждани след внасянето на обвинителния акт в съда. Той припомни, че откритите заседания в съдебната фаза дават възможност на обществото само да проследи доказателствата и процеса.
По повод преместеното дело за Коцев от София обратно във Варна, Атанасов посочи, че според публичната информация материалите срещу неизвестен народен представител с имунитет са отделени в друго производство. Софийският градски съд е изпратил делото на ВКС, който е определил Варна като компетентен съд, предвид че повечето участници по делото са от региона.
Основният акцент в интервюто беше искането на Съюза на съдиите Висшият съдебен съвет да преразгледа решението си за въвеждане на нов антивирусен софтуер (антивирусен агент Trellix) в съдилищата. По думите на Атанасов първите тревоги са дошли от системните администратори в съдилищата, които са предупредили, че новият софтуер може да позволи нерегламентиран достъп до лични данни и информация по дела.
Той подчерта, че след инсталиране на софтуера контролът върху информационните процеси се изнася към център в "Информационно обслужване“, което според ИТ специалистите в съдилищата крие рискове. Допълнителна тревога буди и фактът, че новата система се внедрява без участие на прокуратурата и административните съдилища.
ВСС е отложил обсъждането поради необходимост от по-задълбочено разглеждане, но не е разпоредил спиране на внедряването. Част от съдилищата вече са отказали да допуснат инсталацията до изясняване на риска.
Атанасов обясни, че председателите на съдилища носят отговорност за сигурността на делата и не могат да бъдат принуждавани да инсталират продукт, за който няма достатъчно гаранции. Той посочи, че на заседание на ВСС е бил представен доклад на Комисията по информационни технологии, използван за критика към председателя на ВКС Галина Захарова, която отказа да допусне инсталацията.
"Независимостта на съда не е привилегия на съдиите. Тя е гаранция, че делата на гражданите ще бъдат решавани единствено по закон, без външен натиск – включително чрез информационната среда, в която работи съдът“, подчерта Атанасов.
