Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Íîâî 20! Ïðèñúñòâåíîòî îáó÷åíèå ñå âðúùà, íî íå çà âñè÷êè ó÷åíèöè!
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 11:48 / 10.12.2020Êîìåíòàðè (7)253
© ÁÃÍÅÑ
Ïîñëåäíèòå òåìè îò ó÷åáíèòå ïðîãðàìè çà ìàòóðèòå íà ó÷åíèöèòå ìîæå äà îòïàäíàò îò èçïèòèòå è òàçè ãîäèíà. Òîâà ñòàíà ÿñíî îò äóìèòå íà ìèíèñòúðà íà îáðàçîâàíèåòî Êðàñèìèð Âúë÷åâ ïî âðåìå íà äèñêóñèÿ ñ ðîäèòåëè, èíèöèèðàíà îò îìáóäñìàíà Äèàíà Êîâà÷åâà.

"Íàé-âåðîÿòíî è ïðåç ñëåäâàùèòå ìåñåöè ùå ïðîäúëæè åïèäåìè÷íàòà ñèòóàöèÿ. Ñëåä 4 ÿíóàðè, àêî îáñòàíîâêàòà ïîçâîëÿâà, ùå ñå ïðåìèíå êúì ëîêàëíî âçèìàíå íà ðåøåíèÿ, ïðè êîåòî ïî îáëàñòè ùå ñå ïðåöåíÿâà â êîè ó÷èëèùà è êîè êëàñîâå ìîãàò äà âúçñòàíîâÿò ïðèñúñòâåíîòî îáó÷åíèå", êàçà òîé.  

"Ïðè âçåìàíå íà ðåøåíèå çà ðàçõëàáâàíå íà ìåðêèòå ïúðâèòå ó÷åíèöè, êîèòî ùå ñå âúðíàò â êëàñíèòå ñòàè, ùå ñà ó÷åíèöèòå îò íà÷àëåí êóðñ 1 - 4 êëàñ. Ñëåä òîâà ñ ïðèîðèòåò ñà ó÷åíèöèòå îò 7-ìè è 12-òè êëàñ", ïîÿñíè Âúë÷åâ.

Îáìèñëÿ ñå ïðè âðúùàíå íà ïúðâèòå ó÷åíèöè â êëàñíèòå ñòàè äà ñå îðãàíèçèðà ðàçëè÷åí ãðàôèê çà ðàçëè÷íèòå êëàñîâå òàêà, êàêòî áåøå ïðåäè ïúëíîòî ïðåìèíàâàíå êúì äèñòàíöèîííî îáó÷åíèå.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 6919
10.12.2020 »
10.12.2020 »
10.12.2020 »
10.12.2020 »
10.12.2020 »
10.12.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/1154 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Íÿêîé âîäè ëè ñòàòèñòèêà çà ïî÷èíàëèòå ó÷èòåëè?
0
 
 
Âñåêè äåí íåùî íîâî, âñå ìèñëèòå êîå áèëî äîáðå, êîå ñ ïðèîðèòåò. À íàÿñíî ëè ñòå, ÷å ðàñòå íåãðàìîòíî ïîêîëåíèå? Îíëàéí îáó÷åíèåòî - ìèæå äà òå ëúæå, íÿìà ëè ãî êîíòàêòà ó÷èòåë ó÷åíèê íÿìà íèêàêâî îáó÷åíèå.
0
 
 
Ðàçñèïàõòå íè äåöàòà,÷å è ðîäèòåëèòå ñ òåçè ãëóïîñòè!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Äåêåìâðè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Ñåðèîçíè ïðîìåíè â äâèæåíèåòî íà ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò ïðåäñòîÿò âúâ Âàðíà
16:59 / 08.12.2020
Òðè òðóïà ñëåä ñòðåëáà ïîñðåä áÿë äåí âúâ Âàðíà!
13:33 / 09.12.2020
Òîâà å 23-ãîäèøíàòà Äèëÿíà, îòêðèòà äíåñ ìúðòâà ñ äâàìà ìúæå
22:37 / 09.12.2020
Ñâåòèëî â ìåäèöèíàòà îáÿñíè êîé íå òðÿáâà äà ñå âàêñèíèðà
12:04 / 08.12.2020
Îòâàðÿò äåòñêèòå ãðàäèíè è ÿñëè îò ñëåäâàùàòà ñåäìèöà, íî ïðè åäíî óñëîâèå
15:24 / 08.12.2020
Ñòàíàõà ÿñíè ïîäðîáíîñòè îêîëî êúðâàâàòà êàñàïíèöà ñ òðè òðóïà íà óë. "Ìàêåäîíèÿ"
17:07 / 09.12.2020
Çëîâåùà êàòàñòðîôà ïî ïúòÿ Âàðíà-Áóðãàñ îòíå æèâîòà íà òðèìà ìëàäåæè
09:14 / 10.12.2020
Àêòóàëíè òåìè
×åðíî ìîðå â Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2020/2021
Ñêàíäàëíî îò Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ: Áúëãàðñêèÿò åçèê íå ñúùåñòâóâà, íèå ãè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021 ã.
18-ãîäèøåí îòêðàäíà ÒÈÐ, ñïðåòíà ñè ãîíêà ñ ïîëèöèÿòà è êàòàñòðîôèðà íà âúçëîâî áóðãàñêî êðúñòîâèùå
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâÿ Îáùèíà Âàðíà ñ îâëàäÿâàíåòî íà ïîñëåäèöèòå îò ïðîëèâíèòå äúæäîâå?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: