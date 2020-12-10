ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
|Íîâî 20! Ïðèñúñòâåíîòî îáó÷åíèå ñå âðúùà, íî íå çà âñè÷êè ó÷åíèöè!
"Íàé-âåðîÿòíî è ïðåç ñëåäâàùèòå ìåñåöè ùå ïðîäúëæè åïèäåìè÷íàòà ñèòóàöèÿ. Ñëåä 4 ÿíóàðè, àêî îáñòàíîâêàòà ïîçâîëÿâà, ùå ñå ïðåìèíå êúì ëîêàëíî âçèìàíå íà ðåøåíèÿ, ïðè êîåòî ïî îáëàñòè ùå ñå ïðåöåíÿâà â êîè ó÷èëèùà è êîè êëàñîâå ìîãàò äà âúçñòàíîâÿò ïðèñúñòâåíîòî îáó÷åíèå", êàçà òîé.
"Ïðè âçåìàíå íà ðåøåíèå çà ðàçõëàáâàíå íà ìåðêèòå ïúðâèòå ó÷åíèöè, êîèòî ùå ñå âúðíàò â êëàñíèòå ñòàè, ùå ñà ó÷åíèöèòå îò íà÷àëåí êóðñ 1 - 4 êëàñ. Ñëåä òîâà ñ ïðèîðèòåò ñà ó÷åíèöèòå îò 7-ìè è 12-òè êëàñ", ïîÿñíè Âúë÷åâ.
Îáìèñëÿ ñå ïðè âðúùàíå íà ïúðâèòå ó÷åíèöè â êëàñíèòå ñòàè äà ñå îðãàíèçèðà ðàçëè÷åí ãðàôèê çà ðàçëè÷íèòå êëàñîâå òàêà, êàêòî áåøå ïðåäè ïúëíîòî ïðåìèíàâàíå êúì äèñòàíöèîííî îáó÷åíèå.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 6919
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/1154 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (7)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 9 ìèí.
0
ïðåäè 13 ìèí.
0
ïðåäè 15 ìèí.
0
ïðåäè 24 ìèí.
0
ïðåäè 28 ìèí.
0
ïðåäè 29 ìèí.
0
ïðåäè 31 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñåðèîçíè ïðîìåíè â äâèæåíèåòî íà ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò ïðåäñòîÿò âúâ Âàðíà
16:59 / 08.12.2020
Òðè òðóïà ñëåä ñòðåëáà ïîñðåä áÿë äåí âúâ Âàðíà!
13:33 / 09.12.2020
Òîâà å 23-ãîäèøíàòà Äèëÿíà, îòêðèòà äíåñ ìúðòâà ñ äâàìà ìúæå
22:37 / 09.12.2020
Ñâåòèëî â ìåäèöèíàòà îáÿñíè êîé íå òðÿáâà äà ñå âàêñèíèðà
12:04 / 08.12.2020
Çëîâåùà êàòàñòðîôà ïî ïúòÿ Âàðíà-Áóðãàñ îòíå æèâîòà íà òðèìà ìëàäåæè
09:14 / 10.12.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS