ЗАРЕЖДАНЕ...
Ново 20 по АМ "Тракия" между 119-и и 147-и км в двете платна
© Plovdiv24.bg
Дейностите ще се изпълняват между 119-и и 147-и км в двете платна на движение, като поетапно ще се стеснява активната лента. Трафикът ще преминава в изпреварващата, като е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание.
Агенция "Пътна инфраструктура" водачите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Още по темата
/
Министър Цеков в Пловдив: Магистрала "Хемус" се строи от 50 години, трябва още една лента на АМ "Тракия"
19.09
Демерджиев: Във всяко едно от нивата на настилката на АМ "Тракия" има вложени некачествени материали
05.11
Още от категорията
/
Майката на убитото в столичен мол момче: Детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне
20:10
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейната, нито полицията
20:09
Сънародниците ни във Виена бяха добре информирани от българските власти за трудови, правни и административни въпроси
17:03
Евростат отново ни закопа: Два български региона регистрират най-ниски нива на БВП на глава от населението
16:26
Български писател: Училището не е кафене с Wi-Fi, там се изгражда мислене, не зависимост. Истинският разговор не минава през дисплей
15:32
ГИТ предупреди младежите
15:32
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
15:01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.