Ново мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева, и в евро
То ще показва цените както в лева, така и в евро. Цените трябва да бъдат адаптирани към новата валута, от ведомството посочиха, че цените са автоматично превалутирани от лева в евро в съответните регистри.
Пред "Фокус" председателят на собствениците на аптеки Николай Костов каза, че аптеките се справят с двойното обозначаване на цените в лева и евро.
