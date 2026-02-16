През януари 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени с 0,9% в потребителска група "Здравеопазване". Това сочат данни за месечната инфлация от Националния статистически институт (НСИ).С еднакво увеличение по този показател са "Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ и "Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“. Най-голямо увеличение спрямо предходния месец е регистрирано при цените в групите: "Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (1.8%), "Услуги на ресторанти и хотели“ (1.6%) и "Застрахователни и финансови услуги" (1.3%).По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи "Облекло и обувки“ с намаление от 4.0% и "Информация и комуникация“ - намаление с 0.3%.Месечната инфлация е 0.6%, а годишната инфлация е 3.5%, според предварителни данни на НСИ. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за януари 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за януари 2026 г. спрямо същия месец на предходната година. Средногодишната инфлация за периода февруари 2025 - януари 2026 г. спрямо периода февруари 2024 - януари 2025 г. е 4.6%.