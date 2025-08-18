ЗАРЕЖДАНЕ...
Ново видео от катастрофата с автобус в София, чуват се писъци
На кадрите се чуват гласове на очевидци – някои живеещи наблизо, други, които описват удара като "все едно падна бомба". За кратко се чуват обаче и писъците на предполагаемите момичета в колата.
"Фокус" припомня, че при жестоката катастрофа загина лекарят Иса Али, който се е возил в автобуса, а други шестима с опасност за живота.
Вчера 21-годишният Виктор Илиев бе задържан под стража.
