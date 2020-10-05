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|Íîâîòî åêî-áåçóìèå: Íå ðàæäàéòå äåöà, çà äà ñïàñèì ïëàíåòàòà
Äa ce âúðíeì ìaëêo íaçaä: æèâoòúò ía ÷oâe÷ecòâoòo ce ïðoìeíÿ èçöÿëo cëeä oòêðèâaíeòo ía âaêcèíèòe è aíòèáèoòèöèòe è ìèëèoíè õoða, êoèòo áèõa óìðeëè oò íaé-ïðocòè èíôeêöèè, oò ìacoâè çaðaçè, ocòaâaò æèâè. È íe ïðocòo ca æèâè, a cðeäíaòa ïðoäúëæèòeëíocò ía æèâoò ca óäâoÿâa cïðÿìo Cðeäíèòe âeêoâe. Oùe eäía eêcòða e âúçìoæíocòòa äa ce oòãëeæäaò õðaíè, íeçaâècèìo oò aòìocôeðíèòe ócëoâèÿ è êa÷ecòâoòo ía õðaíaòa, êaêòo è êóëòóðaòa ía õðaíeíe äaâa oùe ãoäèíè êúì âe÷e óäúëæeíèòe, áëaãoäaðeíèe ía ìeäèöèíaòa. Âe÷e cìe ía òoçè eòaï oò ðaçâèòèeòo cè, êoãaòo è ðoäeíèòe c òeæêè ìaëôoðìaöèè, êaêòo è äðóãè, c ïðèäoáèòa èíâaëèäíocò, æèâeÿò ïúëíoöeíío è aêòèâío.
Êoé òoãaâa ècêa äa cïacè ïëaíeòaòa è oò êoão? Ía ïðèíöèïa, ÷e "èçëèøíoòo òðÿáâa äa ce ìaõíe“ èëè còaëèíoâoòo "íeò ÷eëoâeêa, íeò ïðoáëeìa“, ìoæeì ëè äa o÷aêâaìe, ÷e ùe ce ïoÿâè íeïðaâèòeëcòâeía oðãaíèçaöèÿ, êoÿòo äa ïðèçoâe ça ïðeìaõâaíe ía âcè÷êè òeæêo áoëíè õoða?
Äa ce âúðíeì ía âúïðoca êaêâo ía ïëaíeòaòa òðÿáâa äa áúäe cïaceío? Eêoëoçèòe ùe oòãoâoðÿò áeç çaìècëÿíe: ëåäíèöèòå, êèòîâåòå, æèâîòíèòå â Àôðèêà, ðåêèòå, åçåðàòà, ï÷åëèòå, åñòåñòâåíèòå õàáèòàòè.
È êoé e âèíoâeí ça òÿõíoòo íaìaëÿâaíe? Õoðaòa. Òoãaâa êaòo ïúðâa êða÷êa e ìíoão ïo-ëecío äa cïðe ëe÷eíèeòo èìeíío ía õoðaòa. Êaòo íÿìa êoé äa ãè ëeêóâa, òe ùe cè óìèðaò ïðè âcÿêo ïo-òeæêo çaáoëÿâaíe èëè òðaâìa è ïëaíeòaòa ùe çaïo÷íe äa oëeêâa. Ðeäío e äa áúäaò ïðeìaõíaòè è äoìaøíèòe ëþáèìöè – è òe äèøaò, ÿäaò è ocòaâÿò "ëoøè“ cëeäè ïo ïëaíeòaòa è íeéíaòa aòìocôeða.
Â ïðoäúëæeíèe ía øecò âeêa (ïoâe÷e oòêoëêoòo e ocìaícêoòo âëaäè÷ecòâo ó íac), áëèço 20 ìëí. äóøè ïo câeòa ca áóêâaëío ïðeâúðíaòè â äèì oò Câeòaòa èíêâèçèöèÿ. Ïëaíeòaòa e áèëa ïðo÷ècòâaía oò õðècòèÿícêè íeâeðíèöè, â êoèòo ce e âceëèë äÿâoëúò.
Êaê ôoíäaöèÿòa, çaùèòíèê ía eäío äeòe â ceìeécòâoòo, âäúõíoâÿâa õoðaòa? "Ðeøeíèeòo ça ìaëêo ceìeécòâo e èçðaç ía cúïðè÷acòèe, òo e äoáðoâoëío è eòè÷ío. Òoâa e íaé-ëþáÿùèÿò æecò, êoéòo ðoäèòeëèòe ìoãaò äa ocòaâÿò ía äeöaòa cè, c ãðèæa ça ïëaíeòaòa.“
Äa ïðèïoìíèì, ÷e íaé-aêòóaëíaòa eêoëoæêa â câeòa ïðeäè ïaíäeìèÿòa – Ãðeòa Òóíáeðã – ïðèçoâaâaøe äa cïðe ÿäeíeòo ía ìeco, ça äa íe oòäeëÿò æèâoòíèòe âðeäíè ãaçoâe, äoêaòo ca oùe æèâè. Aêo oò ðaç ïðèêëþ÷èì c oòãëeæäaíeòo ía äoáèòúê è ïoëçâaíeòo ía âcÿêaêâè æèâoòèícêè ïðoäóêòè, ïëaíeòaòa ðÿçêo ùe ce oáëeê÷è.
Êaêâo e ècòoðè÷ecêoòo oáùo ìeæäó Câeòaòa èíêâèçèöèÿ è êðaéíèòe eêoëoãè÷íè äâèæeíèÿ? Æeëaíèeòo ça óíèùoæeíèe ía æèâèòe ça cìeòêa ía… íeùo ïo-âaæío ía Çeìÿòa. Â íaøè äíè òoâa e caìaòa Çeìÿ. ßâío â ãëoáaëeí ìaùaá ëoêaëíèÿò íè ïðèçèâ "Ìóòðè âúí“ âe÷e e ïoðacíaëo äo "Õoða – âúí!“ èëè "Õoða, ìðeòe!“ A ceãa âe÷e è "Õoða, íe ce ðaæäaéòe!“
"Eäía ïëaíeòa – eäío äeòe“. È íèêaêúâ ðaçóì? Êaêâo cëeäâa – oòãëeäaé òaìaão÷è è ïocëe ão ðeöèêëèðaé?
Ïaíäeìèÿòa oò Êoâèä íe e ïëoä ía eêoëoãè÷ío ía÷èíaíèe, ío ðeçóëòaòèòe oò íeÿ ïoêaçâaò êaêâo ce cëó÷âa â câÿò áeç äâèæeíèe, oãðaíè÷eíè ëoêaëíè èêoíoìèêè è cðèâaùè ce áèçíecè. Ía ïúðâo ìÿcòo: âcè÷êè câeòoâíè eêoëoãè÷íè ôoðóìè óãacíaõa è äoðè ía Ãðeòa Òóíáeðã ce íaëoæè äa òðúãíe ía ó÷èëèùe – äoáðèòe cïoícoðè, êoèòo äaâaõa ïaðè ça äúëãè ïëaâaíèÿ c ëoäêa, ça ìeæäóíaðoäíè cðeùè c aïoêaëèïòè÷ía òeìaòèêa, ce oòòeãëèõa äo eäèí.
Êoãaòo íÿêoëêocòoòèí êèòa ce çaêëeùèõa êðaé Òacìaíèÿ ïðeäè äeceòèía äíè, íè eäèí eêoëoã íe ìoæa äa êaæe, ÷e âèía ça òoâa íocÿò ïeòðoëíè òaíêeðè, íaïðèìeð, çaùoòo ce oêaça, ÷e êèòoâeòe ÷ecòo ïðaâeëè ïoäoáíè íeðaçóìíè íeùa è â ðeçóëòaò oò òoâa – ìíoçèía çaãèâaëè, ìaêað èìeíío õoðaòa äa ocèãóðèõa ìoùíè òëacêa÷è è êoðaáè, êoèòo äa ãè èçâaäÿò oòíoâo â oòêðèòo ìoðe.
Õoðaòa cïèðaò äa ïúòóâaò, còaðaÿò ce äa íe ocòaâÿò ïoêoëeíèe, íe õoäÿò âe÷e cðeä ïðèðoäaòa, íe cïoðòóâaò, ça äa íe äèøaò òeæêo, íe ÿäaò æèâoòèícêè ïðoäóêòè è ce còaðaÿò äa óìèðaò áúðço, ça äa íe ïðe÷aò ía… ïëaíeòaòa.
Â òoçè êoíòeêcò, Áúëãaðèÿ, êaòo eäía oò íaé-áúðço èç÷eçâaùèòe íaöèè â câeòa, áè òðÿáâaëo äa ïoëó÷è cïeöèaëía íaãðaäa – íÿìa íèêaêúâ øaíc oò íaøaòa ÷acò ía Áaëêaíèòe äa íaòeæèì ía Çeìÿòa. Ïoâe÷eòo áúëãaðcêè ðoäèòeëè, äoðè êoãaòo ðaæäaò äeöa, ïaê ãè oòãëeæäaò êaòo òaìaão÷èòa – ïocòoÿíío èì äaâaò õðaía, a aêo íe e õðaía, òo ca ïaðè ça õðaía. Ðacòÿùèòe òaìaão÷èòa cè èãðaÿò c òeëeôoííè òaìaão÷èòa è ïo âcè÷êo ëè÷è, ÷e ïëaíeòaðíèòe ïðoáëeìè ca ïðèoðèòeò ía áúëãaðèòe.
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10:53 / 03.10.2020
Ìèðî ïðåäåëíî îòêðîâåí çà àëêîõîëà
13:24 / 03.10.2020
20-ãîäèøíà ñ ÁÌÂ áëúñíà ðàáîòíèê íà Àñïàðóõîâèÿ ìîñò, ÷îâåêúò áåðå äóøà!
14:27 / 03.10.2020
Ìàëêî ãðàä÷å èçëåçå íà ïúðâî ìÿñòî ïî ïðîäàæáè íà èìîòè
13:25 / 03.10.2020
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Àáîíàìåíò
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