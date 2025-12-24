Основната "рецепта“, която може да ползваме, това е първо да се грижим за това във всяко едно хранене да има достатъчно протеини. Това каза в ефира наТаня Георгиева, нутриционист.Какво значи достатъчно? Горе-долу определяме по нашата длан, в зависимост от килограмите, горе-долу около 80-150 г протеин на всяко хранене трябва да приемаме, за да може организмът ни да няма нужда от прекалено много храна. Защото когато прекалим с въглехидратите и съответно алкохола, които са празни калории, съответно тялото ни започва да иска да ядем все повече и все повече. И по този начин без да искаме просто преяждаме. Така че основното нещо, което е хубаво да направим, това е във всяко едно хранене да следим протеините, след това да има въглехидрати, и винаги да имаме въглехидрати, които идват с фибри – салатки, които да ни дават полезност и съответно да ни помагат ние да може да разграждаме много по-бързо храната. И другото, което е основно и което е изключително важно, това е да подреждаме храната когато я консумираме, за да може тя да може да се разгражда много по-бързо в нашето тяло.Как се случва това? Като изяждаме първо салатката – това е основното нещо, което е хубаво да изядем първо, след това изяждаме мазнините, например да кажем ако са маслинки, авокадо или ако салатата е просто овкусена с дресинг, съответно изяждаме първо нея. След това изяждаме протеините, които могат да дойдат от сиренца, може да дойдат от месо, може да дойдат от различни видове протеини, може да ползвате. Ако сте веган, съответно може да ползвате бобови, които също са доста полезни. И най-накрая хапваме, ако има десерт, примерно да кажем дори десертът да е със захар, което аз лично не препоръчвам, хубаво е да замените захарта с мед или с еритритол или стевия, но ако все пак сте решили да ползвате захар, хубаво е незахарните неща да ги консумирате най-накрая, или плодчетата съответно да бъдат най-накрая, за да може да се усвоят по-добре от организма и съответно вие да се чувствате по-добре. Ако има паста или други въглехидрати, които са по-тежки за организма, е хубаво те да се изядат най-накрая, за да може тялото ви да няма нужда да изяждате голямо количество храна наведнъж, да се чувствате претоварени, подути и изтощени.Повишава се, защото всъщност тялото ни приема голямо количество празни калории, които съответно освен че ни вредят, и ни подуват, съответно ни карат да консумираме много повече храна. Така че хубаво е алкохолът, ако е възможно да го консумирате в по-малки количества, ако ли не, просто да бъде придружен от протеини също, за да нямате толкова голяма нужда от консумация на въглехидрати. Защото много често, когато консумирате по-голямо количество алкохол, вие имате нужда от повече въглехидрати, защото мозъкът ви просто ви кара да търсите сладко, да търсите тестени неща и съответно по този начин повече ви вреди, още повече отколкото самата консумация на алкохол, започва да става още по-силен негативният ефект върху вашето тяло.Аз лично консумирам максимум по малко количество вино – за жените това е нещо, което е по-приемлив вариант. Тежкият алкохол, като ракия, текила, водка доста натоварват нашето тяло и съответно ни карат да се чувстваме подути и реално да имаме все повече негативни усещания в тялото си. Така че аз лично за жените препоръчвам да консумират вино, а за мъжете съответно колкото се може по-малко да бъде количеството на алкохол ще бъде в техен плюс. Но предполагам, че повечето хора ще кажат: няма как да стане. Но първо хапнете и след това вече пиете алкохола. Така ще бъде много по-добре за вашето тяло, защото няма да имате и махмурлук толкова силен и съответно ще усещате много по-добре тялото си и енергията си в крайна сметка.Хората, които имат рефлукс, гастрит и други непоносимости, е добре да не консумират съответно млечни, колкото се може повече да бъде ограничен глутена, да не се ползват бели брашна в тестените неща, които консумират. Това ще бъде най-доброто, което могат да направят за себе си. Колкото се може повече да се избягват захарните и газираните напитки, ако може да заменят тези напитки с вода, ще бъде най-доброто, което могат да направят. Сутрин, ако можете да започвате деня си с вода с лимон или в самата вода, която консумирате през деня, да слагате по няколко зрънца келтска сол или чиста, непреработвана морска сол – тя стои една такава сива в самия пакет – ще бъде най-доброто, което можете да направите за тялото си, защото ще давате алкална вода един вид на тялото си и по този начин ще можете да изчиствате доколкото е възможно чрез водата вредните усещания, които имате в тялото си, няма да има толкова подуване. Можете да си правите вода с лимонче с джинджифил. Можете да добавяте най-различни, примерно краставичка може да се добави също във водата. По този начин да имате по-добро усещане на тялото си, по-добро изхвърляне на токсините, да се чувствате по-свежи. И реално, ако във всяко едно хранене вие приемате достатъчно количество протеин, вие няма да имате нужда да изяждате толкова голямо количество храна, защото просто тялото ви няма да има нужда от нея, и когато сте гладни, ако не посягате веднага към храната, а първо пиете една чаша вода, изчакате, да кажем около 5-10 минутки, за да видите как реагира тялото вие и да определите дали сте гладни или просто сте жадни, и тогава вече да пристъпите към хранене, ще бъде най-доброто, което можете да направите. Като е хубаво да се следят храненията да бъдат на 3-4 часа, защото всички знаем, че като са големите трапези, хората понякога с часове стоят на масата и без да искат да хапват без да имат някаква почивка, а тялото ни няма нужда от толкова голямо количество храна, просто трябва да му дадем време да може да я преработи, да усвои и да може да изхвърли ненужното от телата ни.Много хора го правят, но реално, ако напълно изключите храната 2 дни или 3 дни, както го правят някои хора – това беше много важно и ти благодаря за този въпрос, защото много хора казват: сега ще ям една седмица и след това ще гладувам 3-4 дни, но по този начин вашето тяло започва да прави запаси и реално вие се чудите защо уж не сте яли, а в същото време тялото ви нито отслабнало, нито се чувствате добре. Така че в крайна сметка хубаво е да си консумирате храна, просто да бъде в по-малки количества, за да може тялото ви да изхвърли това, което е натрупало. Защото ако напълно спрете да ядете и съответно минете на воден режим, или само на плодове, което е най-лошото, което можете да направите – само на плодове, или само на чайчета, както правят повечето хора, в крайна сметка тялото ви започва да складира храна и да складира празни калории, които в същото време се образуват при жените в повечето случаи, то и при мъжете ако имат нарушение на хормоналния баланс, започват да се трупат в областта на коремчето, отзад на кръста, на ръцете на самите бицепси и съответно по бедрата и дупето, което вярвам, няма да е приятно за никой. Така че хубаво е да не си го причинявате, всичко да бъде в умерени количества и така тялото ви ще може да изхвърля лесно токсините, които сте натрупали.Да.Под принцип, за да може да усвоявате по-добре храната, да я храносмилате по-добре, можете около пъпчето, измервате два пръста от едната и от другата страна на пъпчето и правите масаж, кръгов масаж с две-три пръстчета. Кръгов масаж, за да може тялото да усвоява и да преработва по-добре храната. Другото, което можете да направите, това е потупване на тимусната жлеза. Може с юмруче или просто да съберете пръстчетата, да потупвате тимусната жлеза. Така подобрявате и имунитета, и съответно започва тялото да се чувства доста по-добре. Но храносмилането, ако направите всеки ден, да кажем по два-три пъти на ден, тази техника за около 20-30 секунди, около пъпчето, както казват два пръста мерите от едната и от другата страна, и масажирате, не ви отнема кой знае колко енергия, можете да го направите където и да се намирате, ще усетите как по-бързичко тялото преработва храната и вие се чувствате прекрасно.Благодаря ти за този въпрос, защото много хора си мислят, че сутрин, ако пият на гладно кафето, подобряват метаболизма си. Това, което аз бих казала като нутриционист и като специалист точно в метаболизма, е, че кафето сутрин на гладно убива вашия метаболизъм. Така че е хубаво кафето сутрин да го пиете след като сте хапнали дори една хапка да бъде храната, която сте изяли, да има нещо в стомаха ви, тогава да го консумирате. А за следобедното кафе, балансирана храна, да кажем кисело мляко с плод и малко ядки или тахан, може да бъде доста добра следобедна закуска, като за да не преяждате, е хубаво да не пропускате основни хранения. Да имате поне 4 основни хранения, които да бъдат през деня: закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря. Хората прияждат, когато са пропуснали едно от тези хранения. Например са закусвали и чак вечерта са яли, или пък закуска, обяд и вече няма следобедна закуска и много късна вечеря, и като седнат, вечерята вече е доста обилна. Така че за да нямате такъв проблем, е хубаво на всеки 3-4 часа максимум вие да приемате количество храна, която да има винаги протеини, винаги въглехидрати и полезни мазнени. Така тялото ще може да изхвърля токсините по много по-лесен начин.По-скоро емоциите, които изпитваме и това, че храната е пълна с, в повечето случаи българската храна, която е приготвена за празниците, има, да кажем майонеза в нея, има доста мазнини или пък доста захар в десертите, които се приготвят. Когато има доста захарност в храната, която консумираме, повече мазнини, това ни кара да ядем още повече въглехидрати и съответно да преяждаме. Така че ако опитате да приготвите по-здравословен вариант на това, което консумирате, ще видите как ще се засищате с по-малко количество и съответно няма да имате нужда да преяждате. Тялото ще ви показва, че вие се чувствате сити с много по-малко храна. Просто наблюдавайте тялото и ще видите сигналите.Да пият достатъчно количество вода като основно нещо, да ядат винаги протеини, въглехидрати, мазнини във всяко едно хранене, а не да бъде преобладаващо въглехидрати с доста захарни храни. Да слушат тялото си, да го наблюдават как реагира и когато се усетят, че са достатъчно сити, няма нужда да продължават да се хранят. Другото, което могат да направят, поне за една седмица, дори за две може да го приложат, това е сутрин на гладно да смесят една лъжица лимонов сок, прясно изцеден, с една лъжица супена качествен зехтин и съответно така на гладно да го консумират за да могат да изчистят черния дроб. Защото при консумацията на повече мазна, въглехидратна храна и съответно повече алкохол, той се затормозява. Да си правят K-Power техниката, която е за храносмилане, както ви казах около пъпчето. Да направят и тази, която е за тимулсната жлеза, за да подобрят имунитета си. Точно където е лакътчето, когато се свива от вътрешната страна на лакътя, съответно горе-долу два пръста надолу към китката, там може да се прави масаж също за черния дроб.И на двечките, по 20 секунди и на едната и на другата ръчичка. Колкото се може по-малко алкохол, ще бъде доста добро за организма ви да се чувствате доста по-добре, защото няма да имате отпадналост. Ще се регенерира и възстановява тялото ви по-добре. Ако можете да спите по 6-8 часа, за да може тялото да се регенерира и възстановява, ще бъде също доста добър вариант. И това, което ме попита за кафетата, голямото количество кафе, което консумират хората с идеята, че това ще им помогне да изхвърлят бързо токсините от тялото си, самото кафе действа дехидратиращо на тялото ни и когато консумираме по-голямо количество, то ни пречи, първо, за метаболизма, и второ, затлачва тялото ни. Реално, ако прекалим с него и намалим водата, по този начин има обратен ефект.