Нужно ли е всеки месец да се ходи при джипито с рецептурната книжка за лекарствата за месеца?
От 01.07.2021 г. на здравноосигурените лица се издават само електронни рецептурни книжки (ЕРК) и хартиените рецептурни книжки излязоха от употреба, обясняват експертите от НЗОК, цитирани от "Фокус".
С въвеждането на ЕРК и електронната рецепта не отпада регламентираното задължение по чл. 46, ал.1 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 година, съгласно който лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели се предписват след извършен преглед/консултация от лекаря, което се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на здравноосигуреното лице, категорични са от НЗОК.
