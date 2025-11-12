Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Пратени са писма до всички роднини на хората, които са вътре, защото знаете, че това е незаконно. Но тези, които останаха вътре - няколко, не искат да излязат от дома. Ние ги уведомяваме, че това е незаконно, наясно са с цялата тази процедура. Това каза пред журналисти социалнитят министър Борислав Гуцанов

Изказването му се отнася до хосписите за възрастни хора, предлагащи мизерни условияв хосписи в Поморие и Черноморец.

"Не може да продължава това нещо по този начин. Ако трябва, ще го направим така, както влязохме в другите домове. Но нека тези писма да стигнат за пореден път до роднините и да видим те какво ще вземат като мерки и като реакция", заяви Борислав Гуцанов.