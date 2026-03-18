Георги Клисурски на брифинг в Министерския съвет по повод помощите, които ще бъдат отпуснати във връзка с повишените цени на горивата.
Министър Хасан Адемов обясни, че подкрепата ще се активира при условие, че в продължение на три поредни дни средната цена на горивата достигне нива над 1,60 евро за литър.
"Не е особено справедливо хора, които имат доход два пъти над линията на бедност, да получават същата отстъпка като хора с доходи 5000. Най-нуждаещите се ще получават тази помощ директно по банковите си сметки", каза Клисурски.
"Ще следим цените на горивата през касовите бележки, които НАП получава в реално време. Дори цените на колонките да изглеждат много високи, ще следим какво реално гражданите плащат на касата. Много бензиностанции дават отстъпки, имат лоялни програми и дори цените да изглеждат високи на колонката, важно е на касата какво плащаме. Ще следим тези цени по касовите бележки. Когато в 3 последователни дни тези цени надвишават 1,60 евро, тогава ще започнем тази мярка", каза още той.
По думите му към момента цените са 1,50 евро за дизел и 1,35 евро за бензина.
"Ако цените са паднали под 1,60 евро, помощи няма да се изплащат. Следим цените ежедневно. Ако цените достигнат 1,60 евро, ще въведем тази мярка, но отново казвам – дори на колонките цените да са 1,60 евро и да дават отстъпки на гражданите, няма да мине този номер. Ние виждаме какво реално се плаща на касата и това ще определи дали ще бъде отпусната помощта", категоричен е служебният министър.
"Няма да мине този номер": Цените на горивата ще се следят по касовите бележки
