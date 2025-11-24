"Няма да ни излъжете": Младите лекари излязоха на нов протест
В план-сметката за здравеопазването са предвидени 5,571 млрд. евро, от които 260 млн. евро са отделени за увеличение на трудовите възнаграждения. Още при първото обсъждане на бюджета на НЗОК се установи, че около предложените промени съществуват множество неясноти. Не беше конкретизирано по какъв начин ще се повишават заплатите в системата – както за специализантите, така и за останалите категории болничен персонал, включително акушерки и медицински сестри.
Този протест е част от серия шествия, които тръгнаха по улиците на София още от лятото с искане от страна на младите специализанти за по-високи заплати.
