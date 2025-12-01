"Няма да позволим да ни излъжат": Многохиляден протест в центъра на София срещу Бюджет 2026
Центърът на столицата е блокиран, полицията извършва проверки и контролира достъпа. "Фокус" припомня, че по-рано от СДВР бяха изградени контролно-пропускателни пунктове. Движението на автомобили в района също е блокирано.
Протестът е национален и се провежда в множество градове в България- като Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и други.
В момента метрото е препълнено, като продължават да пристигат още хора.
Събралите се скандират "Оставка“. Пред Ларгото е инсталирана сцена, на която звучат гайди, песни, речи и танци. Освен това върху сградата на Народното събрание се прожектират кадри на белезници, глава на прасе и надписи като "Мафия“, "ОПГ“, "Да спрем кражбите от бюджета“ и други.
От кадри в социалните мрежи се вижда, че пространството от Българската народна банка до паметника на Света София е изпълнено с хора.
baionzi
преди 17 мин.
Поколението Z идва! То ще промени България! Няма да има алчни свине, прасета, малограмотни пожарникари, натикани във властта от ДС.
