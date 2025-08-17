ЗАРЕЖДАНЕ...
Няма да ядем истински мед тази година
©
"Климатичните условия се промениха много. Пролетта беше много студена, акацията изобщо не цъфна в нашия район. Липата малко. И сега тепърва вадим това, което е от букета", обясни пчеларят Мария Костадинова.
За съжаление и лятото е изпитание за пчелите.
"Високите температури и жегата просто не позволяват на самите растения – да отделят нектар така, както ни се иска", обясни пчеларят Полина Михова.
Единственото утешение за добруджанските пчелари е, че при тях зимната смъртност е в нормите.
"Но много колеги, с които контактуваме, се оплакват в определени региони от много голям процент - 80 - 90% смъртност. Не знам как ще се развива пчеларството занапред", обясни пчеларят Мария Костадинова.
При оптимални условия едно пчелно семейство произвежда по 40 килограма мед. Но тази година очакванията са за много по-ниски от обичайните добиви.
За по-големите производители шанс за повишаване на цената няма. От години е 4 лева за килограм. Любомир Любенов има три пчелина с триста кошера и не може да си позволи да продава тоновете добит мед на дребно.
"Добра цена според мен е поне от 5,50 - 6 лева нагоре. Но за мене това е трудно постижимо и е свързано изцяло с вноса на чужд мед в България, който ни подбива цената", каза той.
Нито продажбите на дребно, нито кооперирането ще спасят сектора, споделя Любомир.
"Очаквам, че бизнесът ще се свие реално. Ще останат големи фирми, едри и ще продължи да се внася мед от чужбина", сподели още той пред NOVA.
Още по темата
/
Проучване: Градските почивки се превръщат в предпочитано лятно място за приключения – коя е държавата фаворит
16.08
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват около 100 лв., а пържолите се таксуват на грамаж!
16.08
Още от категорията
/
Проф. Вюрмелинг съветва за еврото: Поддържайте висока ценова чувствителност след смяната на валутата, за да се избегне излишна инфлация
10:18
Съдът решава дали да остави в ареста Виктор, който заби автомобил в автобус на столично кръстовище
09:12
В чат приложения и затворени групи - така обикновено се запознават продавачите и купувачите на дрога
13.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.