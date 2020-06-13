Íÿìà ïî÷èâåí äåí çà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð, èçäàäå íîâà çàïîâåä!

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 21:22 / 13.06.2020Êîìåíòàðè (4)782
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Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð íà Áúëãàðèÿ Êèðèë Àíàíèåâ èçäàäå íîâà çàïîâåä äíåñ. Ëèöàòà, ïðèñòèãàùè â Áúëãàðèÿ îò Êðàëñòâî Íèäåðëàíäèÿ, íå ïîäëåæàò íà 14-äíåâíà êàðàíòèíà.

Òîâà ñúîáùèõà îò ïðàâèòåëñòâåíàòà èíôîðìàöèîííà ñëóæáà. Êàðàíòèíàòà îñòàâà çà âñè÷êè ëèöà, êîèòî ïðèñòèãàò íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ îò Êðàëñòâî Øâåöèÿ, Îáåäèíåíî êðàëñòâî Âåëèêîáðèòàíèÿ è Ñåâåðíà Èðëàíäèÿ, Êðàëñòâî Áåëãèÿ è Ðåïóáëèêà Ïîðòóãàëèÿ, êàêòî è îò âñè÷êè òðåòè ñòðàíè, ñ èçêëþ÷åíèå íà Ðåïóáëèêà Ñúðáèÿ, Áîñíà è Õåðöåãîâèíà, è ×åðíà ãîðà.

Òîâà èçìåíåíèå ñå ïðàâè â èçäàäåíà äíåñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî, êîÿòî âëèçà â ñèëà îò 15 þíè, ïîíåäåëíèê.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3891
13.06.2020 Ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè ïîëó÷è ñòðàííè îáàæäàíèÿ â 2,00 ÷àñà ïðåç íîùòà
13.06.2020 Êóí÷åâ ñå ÿäîñà â àâòîìîáèëà, ñðÿçà Ìàíãúðîâ ñ åäíî èçðå÷åíèå!
13.06.2020 Îôèöèàëíî: Áàðîâåòå îòâàðÿò, íî èìà èçèñêâàíå!
13.06.2020 Îáðàò! Áàðîâåòå è äèñêîòåêèòå îòâàðÿò îò ïîíåäåëíèê!
13.06.2020 Ïðîô. Õðèñòîâà: Ðåøèõìå, ÷å âèðóñúò ùå ñè îòèäå ñàì è ñå îòïóñíàõìå ñå
13.06.2020 ÐÇÈ-Ñòàðà Çàãîðà: 4, à íå 22 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ â îáëàñòòà
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Áîðèñîâ èñêà ãðàäñêà æåëåçíèöà âúâ Âàðíà, äî äâà ìåñåöà ïðàâÿò âðúçêàòà íà áóë. "Ñëèâíèöà" è ÀÌ "Õåìóñ"
11:12 / 11.06.2020
Êìåòúò: Ïðåäâèæäà ñå òðàñå çà åëåêòðè÷åñêè âëàê ïðè óøèðåíèåòî íà áóë. "Öàð Îñâîáîäèòåë" âúâ Âàðíà
15:32 / 12.06.2020
Èçãðàæäàò ïúòíà ðàìïà ìåæäó óë.“Àòàíàñ Ìîñêîâ" è ìàãèñòðàëà "Õåìóñ", îãðàíè÷åòå ñêîðîñòòà!
08:41 / 12.06.2020
Ëþñè Äÿêîâñêà âäèãà ñâàòáà ñ ïðèÿòåëêàòà ñè?
15:49 / 12.06.2020
Ïðåìèåðúò Áîðèñîâ íà èçíåíàäâàùà âèçèòà âúâ Âàðíà, êìåòúò ãî èíôîðìèðà â äâèæåíèå
09:45 / 11.06.2020
Âàðíåíñêè ìåäèöè ñïàñèõà ñâîé êîëåãà, óõàïàí îò ÷åðíà ìàìáà
14:56 / 12.06.2020
Îòïàäà çàäúëæèòåëíîòî íîñåíå íà ìàñêè â ìàãàçèíèòå!
12:32 / 11.06.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
×åðíî ìîðå â Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
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