OWID: България се бори с вълна от фалшиви ваксинации и сертификати

© По-високите нива на ваксинация водят до по-ниски инфекции и смъртност от Covid в Западна Европа, отколкото в части от Централна и Източна Европа, показват последните данни - с изключение на Обединеното кралство, където броят на случаите нараства, публикува Our World in Data (OWID - "Нашият свят в данни" е онлайн научно издание).



Данните показват ясна връзка между процента на напълно ваксинираните хора и новите ежедневни случаи и смъртни случаи, като здравните системи в някои недостатъчно инокулирани държави от Централна и Източна Европа са подложени на остър стрес. Изходът изглежда близо във Великобритания, която вече, макар изпреварена от множество държави от ЕС, е ваксинирала подобен дял от населението си като в повечето западноевропейски страни, но има процент на инфекция, който по-скоро прилича на тези на изток.



По-бавните програми за ваксинация в Централна и Източна Европа, съчетани с облекчаване на повечето мерки за социално дистанциране през лятото, доведоха до драматичен скок в случаите на Covid в някои страни от Централна и Източна Европа. Задвижвани от по-заразния вариант на Делта, балтийските държави Литва (771) и Латвия (737) имат най-високата подвижна седемдневна средна стойност на нови дневни случаи на милион, според Our World In Data, заедно с Румъния (678) и Естония (675), които не изостават.



Същите държави, заедно с България, също са трайно сред най-високите дневни смъртности на милион в Европа, като Румъния е на подвижна средна стойност от 14 и България на 13, следвана от Литва, Латвия и Естония съответно на 9, 5 и 3. Тези цифри са в ярък контраст с някои от най-добре представящите се страни в Западна Европа: новите ежедневни инфекции на милион в Испания, Италия, Португалия, Швеция и Франция са повече от 10 пъти по-ниски, на около 38, 43, 59, 59 и 76 съответно, като цифрите за дневни смъртни случаи на милион също намаляват между 0,5 до 0,9.



Здравните системи в Румъния, България и Латвия трудно се справят, като болниците работят с 80% до 100% капацитет. Румъния миналата седмица отложи всички несъществени операции, България се бори с вълна от фалшиви ваксинации и сертификати за PCR тест, а Латвия обяви спешна медицинска помощ.



"Ако настоящият поток от пациенти продължи, след един или два дни здравната система ще се срине, защото вече нямаме достатъчно място за настаняване на болните“, каза миналата седмица директорът на букурещката болница "Матей Балс“ Каталин Апостолеску.



В четвъртък имаше 14 457 нови случая на Covid в Румъния за 24 часа, в страна с малко над 19 милиона, докато броят на смъртните случаи в петък беше най-високият от пандемията досега, като 385 души починаха от коронавирус. За първи път от началото на пандемията страната предвижда изпращане на критично болни пациенти в чужбина. "Страхувам се, че вече сме в сценария за Италия“, каза ръководителят на националната кампания за ваксинация Валериу Георгиша, позовавайки се на това, че здравната система в Северна Италия беше претоварена през март 2020 г. по време на първата вълна на вируса.



Връзката с напредъка на ваксинацията изглежда ясна. Отново според Our World In Data, България и Румъния имат най -ниските нива на имунизация в ЕС, като само 20% и 29% от общото им население са получили две дози. Латвия и Естония се представят по-добре с 48% и 43%, но дори тези цифри са много далеч от процентите, записани от много западноевропейски страни. Сега Португалия е напълно ваксинирана близо 86% от общото си население, Испания близо 79%, Италия над 68% и Франция над 66%, като всяко увеличение на случаите има само много ограничено въздействие върху цифрите за смъртност.



Официалните данни показват, че повече от 70% от потвърдените инфекции и 93% от смъртните случаи в Румъния са при неваксинирани хора. "Ние все още сме бойно поле, за съжаление“, каза Адриан Маринеску, медицински директор на националния институт по инфекциозни болести.



"Ваксинацията често е разликата между живота и смъртта за уязвим човек. "България и Румъния са изправени пред допълнителното предизвикателство на политическите кризи. България излиза на третите си парламентарни избори за по-малко от година, докато румънското правителство беше свалено миналата седмица с вот на недоверие, оставяйки политиците и в двете страни да не налагат по-строги ограничения от страх да не разстроят избирателите. Великобритания е в необичайната позиция да е ваксинирала напълно относително висок процент от населението си (малко над 66%), но също така има петия най-висок процент на инфекция в Европа, при 534 нови дневни случая на милион души-не много зад Балтийския полуостров и между осем и 12 пъти по -високи от Франция, Италия и Испания.



След изключително успешното внедряване на ранна ваксинация, Обединеното кралство беше изпреварено от седем държави от ЕС, отчасти защото много континентални държави започнаха да ваксинират деца над 12 години още през юни - въпреки че други фактори, като силно стимулиране чрез паспорти за ваксини, също помогнаха за увеличаване на ваксинацията тарифи в страни като Франция.