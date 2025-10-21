Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2025 г. в размер на 176 250 лв.Средствата са за изплащане на дължими обезщетения на предходния състав на Комисията за финансов надзор, в съответствие с действащото законодателство. С това ще бъде гарантирано законосъобразното приключване на правоотношенията с предишните членове на изборния състав на Комисията за финансов надзор и спазване на финансовата дисциплина.Финансовият ресурс ще се осигури за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г.Кабинетът одобри също допълнителни разходи за персонал по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията. Средствата са необходими за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда на двама членове с прекратен мандат.