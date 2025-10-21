ЗАРЕЖДАНЕ...
Обезщетяват със 176 хил. лева членовете на предишния състав на КФН
©
Средствата са за изплащане на дължими обезщетения на предходния състав на Комисията за финансов надзор, в съответствие с действащото законодателство. С това ще бъде гарантирано законосъобразното приключване на правоотношенията с предишните членове на изборния състав на Комисията за финансов надзор и спазване на финансовата дисциплина.
Финансовият ресурс ще се осигури за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г.
Кабинетът одобри също допълнителни разходи за персонал по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията. Средствата са необходими за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда на двама членове с прекратен мандат.
Още по темата
/
Близо 91 млн. лева са отпуснати за неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствията
16:14
Данни на НСИ: 3,7 млн. българи работят, за да захранват пенсионната система, в която са над 1,7 млн. души
16:12
Мика Зайкова: Усилията на правителството трябва да бъдат насочени към увеличаване на приходите в пенсионната система
08.10
Теменужка Петкова: Всякакви тези, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни
08.10
Още от категорията
/
Управляващите дадоха 300 хил. лева за назначаването на нови служители в Министерството на енергетиката
15:36
КЗК започва проверка на президентството заради медицинско оборудване, дарено от "Българската Коледа"
20.10
Илко Семерджиев: Има лекари с годишни доходи между 25 и 30 хил. лева, а други получават по 250-300 хиляди
20.10
Михаил Кръстев: Има реална опасност от вдигане на данъците, а това би се отразило пагубно върху българската икономика и бизнес
20.10
Георг Георгиев обяви, че България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща, ако това е условието да има мир
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.