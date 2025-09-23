ЗАРЕЖДАНЕ...
Обиски и арести в България и още 4 държави заради измама с криптовалути за над 100 млн. евро
©
По време на съвместните действия са били извършени претърсвания както в Испания и Португалия, така и в Италия, Румъния и България, където са били замразени банкови сметки и други финансови активи.
Измамата е била в ход в продължение на няколко години, като главният заподозрян е предлагал висока възвръщаемост от инвестиции в различни криптовалути чрез професионално разработени онлайн платформи. Големи части от тези инвестиции са били пренасочвани главно към банкови сметки в Литва за пране на приходите.
След като жертвите са се опитвали да си възстановят инвестициите, от тях е било поискано да платят допълнителни такси, след което уебсайтът, използван за измамата, е изчезвал. Впоследствие инвеститорите са загубили по-голямата част или в някои случаи всичките си пари.
Още от категорията
/
Шофьор профуча с 211 км/ч по АМ "Тракия": Ще изгори с 850 лв., без книжка за 2 месеца и без кола за 1 месец
10:10
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
21.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.