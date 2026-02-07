Облачно време по Черноморието, температури до 12 градуса във Варна
В планините ще бъде предимно облачно с валежи от сняг, под 1500-1600 метра от дъжд. Ще духа силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.
По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но без валежи. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
/
/
