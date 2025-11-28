"Обнови Европа": Призоваваме за свобода и справедливост за всички политически затворници
Европа" вчера приветства освобождаването на Благомир Коцев. В позицията
си те написаха:
"Приветстваме днешното решение на Съда във Варна за освобождаване на
Благомир Коцев под гаранция - необходима стъпка за правосъдието и
правовата държава. Този случай отново показва колко спешно трябва да
приключи злоупотребата с досъдебно задържане.
След близо шест месеца зад решетките, той най-накрая може да се върне
към задълженията си на демократично избран кмет.
Призоваваме за свобода и справедливост за всички политически
затворници."
