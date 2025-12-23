Обратно броене: 9 дни до еврото, какво трябва да знаем?
Превалутиране и закръгляване на цените
Цените в левове ще се изчисляват и показват в евро чрез разделяне на стойността в левове с точния курс на еврото – 1 евро = 1,95583 лева. Курсът е фиксиран и официално определен в Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98.
След превалутирането сумите в евро ще се закръгляват до втория знак след десетичната запетая, съгласно стандартните математически правила. Ако третият знак е по-малък от пет, вторият знак остава непроменен, а ако е равен или по-голям от пет, вторият знак се увеличава с едно.
Тези правила са задължителни за всички търговци, които трябва да обозначават цените едновременно в левове и евро.
Еднакво изписване на цените и валутите
В периода на двойното обозначаване, който ще продължи до 8 август 2026 г., цените трябва да се изписват близо една до друга, като е задължително използването на еднакъв размер, вид и цвят шрифт за всички обозначения.
Избягване на необосновано поскъпване
Търговците са задължени да формират цените си прозрачно и добросъвестно. Всяко увеличение трябва да има обективно икономическо обяснение – като разходи за производство, доставка или продажба, нормативни промени или извънредни обстоятелства, които засягат себестойността на стоките.
Двойна информация на касовия бон
На касовите бележки цените ще бъдат посочени едновременно в левове и евро, което позволява лесна проверка на точността на превалутирането.
Публичност на цените от големите търговци
До края на периода на двойното обозначаване търговците с годишен оборот над 10 млн. лв. ще публикуват ежедневно на своите интернет страници цените на стоки от голямата потребителска кошница. Комисията за защита на потребителите ще поддържа публичен онлайн портал с актуални данни за цените.
/
/
Актуални теми
