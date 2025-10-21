ЗАРЕЖДАНЕ...
Образователен медиатор: Мерките срещу насилието не се изчерпват с видеонаблюдение и охрана на сградите
© Фокус
Агресията не е квартален проблем. Това повтори няколко пъти в разговор с БНТ образователният медиатор Атанас Атанасов. От години той работи с деца от ромската общност и настоява, че мерките срещу насилието не се изчерпват с видеонаблюдение и охрана на сградите.
Атанас Атанасов - председател на Националната мрежа на образователните медиатори: "Агресията не се гаси със страх, а с принадлежност, методът "Връстници обучават връстници" създава точно една такава среда, в която учениците се чувстват чути и ценени и отговорни един за друг."
Там, където се прилага този подход отчитат, че конфликтите между деца намаляват.
Атанас Атанасов - председател на Националната мрежа на образователните медиатори: "По този начин овластяваме децата, а не ги наказваме. Не говорим на децата какво да не правят, а ги ангажираме да създават решения самите деца - да организират дискусии, видеа, кампании. когато участват не разрушават, те изграждат."
Всички училища и детски градини с концентрация на уязвими групи получават специален ресурс за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя. Според Атанасов обаче има голям брой случаи, при които дори един специалист да е назначаван като медиатор, той е принуден да работи нещо друго в училищата.
Атанас Атанасов - председател на Националната мрежа на образователните медиатори: "Те ги назначават като образователни медиатори, а ги карат да работят като чистачи, като лелки, като охрана. Не знаят по какъв начин да използват този ресурс."
Практиката деца от ромските общности да се обучават в сегрегирани училища е вредна, смята медиаторът.
Атанас Атанасов - председател на Националната мрежа на образователните медиатори: "Има случаи на нетолерантност, но това не идва от децата, идва от обществото. от всички ние, които говорим лош език, език на омраза, това идва от възрастните, не от децата."
Винаги има предупредителни знаци, преди да се случи конфликт между децата. Ако се положат усилия, тези симптоми могат да бъдат разпознати навреме, смята Атанасов.
Още по темата
/
Венцислав Николов за убития ученик в мол "София": И паник бутон да има, нещо такова трудно може да се предотврати
13:42
Инсп. Цонкова от отдел "Детска престъпност": Убиецът на Краси е бил неглижиран от своите родители
09:15
Майката на убитото в столичен мол момче: Детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне
20.10
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейната, нито полицията
20.10
Още от категорията
/
Бившият кмет на Руен за тройното убийство: Семейството беше проблемно, бащата има забрана да влиза в къщата
19:41
По пазарите си правят какво си искат – пършиво букетче срещу 27 лева и без касова бележка – къде са проверяващите
18:25
Близо 91 млн. лева са отпуснати за неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствията
16:14
Силвия Георгиева: Макрорамката, която НСОРБ представи пред МФ, е с 13% ръст на общата субсидия за общините за Бюджет 2026
16:12
Михаил Кръстев: Минималната работна заплата вече трета година ще бъде определена по сгрешена формула
15:27
Френските производители работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%
12:28
Имотният пазар: От стабилност за сделките в София и Бургас до ускорена активност в Пловдив и Варна
11:57
Здравен икономист: Има много медикаменти за различните групи заболявания. Всички терапии са реимбурсирани от НЗОК
11:51
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.