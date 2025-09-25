ЗАРЕЖДАНЕ...
Образуваха дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева
©
Отговорността за оценката на дисциплинарните производства е на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. По време на дисциплинарното производство няма да се оповестява допълнителна информация.
Припомняме, че проверката срещу Георгиева започна преди 6 месеца. До мярката се стигна заради извършени от нея евентуални нарушения в рамките на текущо разследване. Сега проверката преминава в дисциплинарно производство.
Българският европейски прокурор ще остане отстранен от длъжност до приключването на производството.
Още по темата
/
Колегията на Европейската прокуратура е удължила отстраняването на Теодора Георгиева от длъжност
27.06
Съдиите реагираха: Призоваваме Теодора Георгиева да даде пълна информация имала ли е контакти с Петьо Петров
03.04
Ново заседание по делото срещу бившия районен прокурор на София за разследване на Петьо Петров
03.04
Теодора Георгиева твърди, че пожарът в дома на майка й е свързан с дейността й като европрокурор
31.03
Държавното обвинение: Няма данни за умишлено причиняване на смърт на майката на европрокурор Теодора Георгиева
31.03
Адвокат Димитър Марковски за записа с европрокурорката Георгиева и Пепи Еврото: Уговарят се параметрите на определена сделка
31.03
Депутат от ПП-ДБ за казуса с Теодора Георгиева: Това е скандал, който е тест за европрокуратурата
31.03
Лена Бориславова: В нарушение на закона Малинов беше върнат веднага в ръководството на "Булгартрансгаз"
30.03
Още от категорията
/
Калин Стоянов: За "моркови и тояги" говори Радев, който умело се е заобиколил с послушковци, на които рядко подхвърля по някое "морковче"
17:26
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
16:50
Томислав Дончев: Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите по ПВУ
12:58
Пленумът на ВАС отклони предложението на Съдийската колегия на ВСС да определи нов изпълняващ функциите председател на ВАС
12:43
Радостин Василев: Опозицията не се регистрира, защото не е тяхна работа да правят кворума на управляващите
11:31
Асен Василев: Втори ден сме без кворум в НС! Няма да бъдем "златен пръст" на това правителство
11:30
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.