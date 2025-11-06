Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка
©
Към момента в Съвета има 11 членове, като всички се оттеглят.
"Ние сме били винаги на среща и винаги сме давали компетентните си мнения. Това е извършено от целия този орган Обществен съвет на абсолютно доброволни начала", коментира проф. Иван Литвиненко, който бе председтаел на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница.
И допълни: "Това, което ние многократно сочехме е не просто, че трябва да се изгради болница, но тя трябва да се насити със съдържание. Тук поставяхме въпроса за юридическия статут на тази болница, как тя да заработи, как тя да бъде финансово осигурена, защото е ясно, че такава огромна структура при начина на заплащане по пътеки няма как да функционира".
Основна причина за решението е липсата на комуникация с Министерство на здравеопазването и компанията по изграждането на лечебното заведение. От Съвета споделят, че за някои неща научават единствено през медиите.
"Давахме ясни знаци, че трябва още от първите дни да се започне работа за осигуряване на персонал на тази болница. Да се види кои хора, какви структури и колко специалисти по здравни грижи са достатъчни и няма да нарушат други функционалности в страната. Това трябваше да бъде започнато като подготовка, а ние не виждаме стъпки, въпреки че многократно сме го поставяли и сме давали идеи как това може да стане. Виждаме, че не се прави това, което ние очакваме", каза още професорът.
Проф. Литвиненко споделя, че настъпва етап от развитието на проекта, който изисква компетенции по отношение обществени финанси, проектиране и архитектура. Той посочва, че в колективът изначално липсват кадри. При задаване на искане за включване на подобни кадри, отговор липсва.
"За някои неща научаваме от медиите, а в крайна сметка ние сме тези, които трябва да гарантират прозрачността на процеса. Последно ни беше отказано да имаме достъп до това, което ще се представи като задание за конкурса за проектиране. Ние ще го научим тогава, когато стане достъпно за всички. Тоест, в момент, в който ние нямаме възможност да реагираме на каквито и да било неточности, а ние смятаме, че това именно е наше задължение", сподели той.
Още по темата
/
Моника Василева, женска организация на ВМРО: Държавата дължи Национална детска болница на децата
13:25
Здравният министър отхвърли твърдения за "изолиране" борда на компанията за Националната детска болница
28.08
Проф. Литвиненко: Асен Василев много добре знае как стоят нещата с изграждането на Национална детска болница
16.07
Здравният министър Силви Кирилов вижда Националната детската болница като паметник на надежда, а не като инструмент за решаване на частни политически проблеми
14.07
Финансовият министър: Няма искане за 1 млрд. лева за новата детска болница. Разочарована съм от ПП и ДБ
13.07
"Продължаваме промяната" за Детската болница: Преди да се бюджетира е необходимо МЗ да направи реална оценка на разходите за строеж
13.07
С 26 отделения ще разполага Националната детска болница, строежът трябва да започне през пролетта на 2026 година
01.06
Д-р Мими Виткова: Държавата трябва да обмисли проблема с липсата на кадри, докато се строи Националната детска болница
08.04
Д-р Влатко Глигоров: Приключи подготвителната фаза за строителството на Националната детска болница
15.01
Още от категорията
/
Отхвърлиха ветото на президента върху промените в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с "Лукойл"
13:45
НС реши: Превозвачите по междуселищни автобусни линии в общини, чийто административен център се намира в друга община, няма да ползват автогари
11:59
Костадинов за забраната за износ на горива: Ще внесем официално запитване до Европейската комисия защо няма реакция от тяхна страна
10:40
Одобрено е Споразумение с Гърция за съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.