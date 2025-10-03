Сподели close
Община Царево стартира дарителска кампания за набиране на средства в помощ на засегнати от тежкото наводнение местни хора - домакинства и бизнеси!

В ранните часове на днешния 3 октомври 2025 г., огромни количества дъжд се изляха за много кратък времеви период. Отчетените от измервателните станции показват валежи от 271 мм, отчетени в гр. Царево и 450 мм в с. Изгрев от 00:00 ч. до момента, като огромната част от тези валежи падат в рамките на едва 3-4 часа.

Освен нарушената инфраструктура има много пострадали домакинства и бизнеси на наши съграждани.

Даренията се събират чрез специално откритата банкова сметка:

IBAN: BG63IORT80483396477801

Банка: Инвестбанк АД

Титуляр: Община Царево

Средствата ще бъдат пренасочени към пострадали домакинства и бизнес с доказани щети.