Общинските съветници, свързани с делото "Коцев", остават в ареста
Двамата бяха задържани заедно с кмета на Варна Благомир Коцев.
Според информацията от заседанието, за "съдийския състав е безспорно, че двамата обвиняеми са привлечени за престъпление, извършено помежду си, заедно с Благомир Коцев, Ивайло Маринов и неупоменат народен представител".
За съда обаче буди недоумение, че няма споменато име на депутат. Настоящият съдебен състав прие мярката "задържане под стража" да е най-ефективна за тях и занапред.
От съда се позоваха и на част от свидетелските показания като на бизнесдамата Пламенка Димитрова, по чийто сигнал бяха задържани Стефанов, Кателиев, бизнесменът Ивайло Маринов (той беше пуснат от ареста срещу по-лека мярка през юли) и варненския кмет Благомир Коцев, че "общинските съветници са се познавали и имат отношения помежду си и други лица в групата".
Съдът приема, че и двамата няма опасност да се укрият, не са лица с висока степен на обществена опасност и имат чисто съдебно минало.
Решението на магистратите не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския Алепативен съд на 9 октомври.
/
/
