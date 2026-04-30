Общо 26 плажа и 6 пристанища по Българското Черноморие бяха удостоени със "Син флаг" за сезон 2026 г., съобщиха от Българско движение "Син флаг". Това е най-високият брой сертифицирани обекти в историята на страната, поставящ България редом до дестинации, които залагат на чиста природа и безопасност, и подчертава устойчивите усилия на Движението за подобряване на качеството на морската среда и туристическите услуги, изтъкнаха от организацията.

От Движението напомнят, че отличието "Син флаг" е най-разпознаваемият в света екоетикет в туризма и се присъжда по строги международни критерии, отнасящи се до чиста морска вода, екологично управление, безопасност, образователни инициативи, достъпност, надеждна инфраструктура и поддържане на завидно ниво на обслужване. Сертификатът се подновява ежегодно след детайлна проверка и постоянен контрол, което гарантира, че плажовете и пристанищата поддържат устойчиво високо ниво на качество.

От организацията изтъкват, че рекордните 32 отличени плажове и пристанища със "Син флаг" са ясен знак за повишаващите се стандарти на Българското Черноморие и за стремежа на туристическия сектор към устойчиво развитие. Те отразяват дългосрочните усилия на концесионерите и местните власти да модернизират инфраструктурата, да подобрят безопасността и да осигурят чиста и поддържана среда за посетителите.

През 2026 година Международното жури на Програма "Син флаг" взе решение да награди:

- плажовете: Бялата лагуна, Албена, Кранево Север, Кранево-Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа "Черноморец", Бяла Юг, Обзор-Централен, Робинзон, Свети Влас-Изток, Свети Влас-Нов, Свети Влас-Централен, Слънчев бряг-Север, Слънчев бряг-Централен, Слънчев бряг-Юг, Несебър-Юг, Поморие-Изток, Бургас-Север, Къмпинг "Черноморец", Созопол-Централен, Созопол-Харманите, Дюни, Дюни-Юг, Аркутино, Бутамята,

- както и пристанищата – "Карантината"-Варна, Марина "Диневи"-Свети Влас, Поморие, Сарафово, Крайморие, Ченгене скеле.

Присъждането на рекорден брой награди има пряко отражение върху имиджа на България като сигурна, чиста и конкурентна туристическа дестинация, изтъкват от Движението. Плажовете със "Син флаг" традиционно привличат повече туристи, особено семейства и гости от страни, които поставят силен акцент върху екологичните стандарти и безопасността. Забелязва се и нарастващ интерес и от все по-голям брой модерни български туристи, които търсят качество, сигурност и екологична отговорност, отбелязват от организацията и допълват, че фактът, че България увеличава броя на своите "Сини флагове", показва, че страната се движи в посока на европейските стандарти за качество и устойчивост, което е ключово за повишаване на конкурентоспособността на Българското Черноморие.