Личните лекари излязоха със становище относно размера на потребителската такса, която пациентите заплащат при посещение при тях. Това съобщи Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) на своя официален сайт.Тяхното искане е таксата да достигне до 3,90 лв. и 1.95 лв. за пенсионерите до края на декември 2025 г.Освен това от 1 януари 2025 г. общопрактикуващите лекари искат потребителската сума да се съобрази с минималната работна заплата и да бъде около 0,5% от нея.Становището е изпратено да Министерски съвет, като от сдружението очакват решение до края на месец октомври.