ЗАРЕЖДАНЕ...
Общопрактикуващите лекари искат увеление на потребителската такса
©
Тяхното искане е таксата да достигне до 3,90 лв. и 1.95 лв. за пенсионерите до края на декември 2025 г.
Освен това от 1 януари 2025 г. общопрактикуващите лекари искат потребителската сума да се съобрази с минималната работна заплата и да бъде около 0,5% от нея.
Становището е изпратено да Министерски съвет, като от сдружението очакват решение до края на месец октомври.
Още от категорията
/
Лазар Радков, създател на "Капачки за бъдеще": Целта ни е да има е дефибрилатори във всяко държавно училище
14:41
Схемата, при която безработни получаваха по над 2000 лева на месец, стигна и до Европейския съд
10:03
Кеворк Кеворкян: Хубавци мамини, дето се упражняват от години да съсипват всичко, до което се допрат
10:01
Проф. Зафиров за стената от дронове на ЕС: Tрябва да започне бързо да се изгражда, но няма край в нейното изграждане
05.10
Проф. Кантарджиев: Започва като инфекция на гърлото. Ако не вземеш мерки веднага, след няколко дена засяга белия дроб и чакай усложнения
05.10
Здравко Василев: Случващото се е недопустимо. Време за мораториум срещу строителството по Черноморието
05.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.