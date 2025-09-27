Сподели close
Задръстванията по АМ "Тракия" продължават, съобщават пътуващи. Тапата, която се заформи край Ихтиман в посока София по-рано днес продължава. 

Движението в посока Бургас също е затруднено. И там се е образувало километрично задръстване между София и Пловдив.