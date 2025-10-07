ЗАРЕЖДАНЕ...
Обстановката в Ахтопол се усложнява заради обилните валежи
Водата от сериозните валежите се оттича директно в морето през моста на кея. Това съобщават от Meteo Bilgaria.
Кадрите са на Георги Мавродиев.
Още от категорията
/
Експерт: Иронията и парадоксът е, че Сирия се нуждае от малко по-стабилизирана власт, която в момента липсва
06.10
Лазар Радков, създател на "Капачки за бъдеще": Целта ни е да има е дефибрилатори във всяко държавно училище
06.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.