Шахтите за отводняване и водоснабдяване в Ахтопол започнаха да преливат заради обилните дъждове. Улиците са под вода. 

Водата от сериозните валежите се оттича директно в морето през моста на кея. Това съобщават от Meteo Bilgaria. 

Кадрите са на Георги Мавродиев.