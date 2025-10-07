Шахтите за отводняване и водоснабдяване в Ахтопол започнаха да преливат заради обилните дъждове. Улиците са под вода.Водата от сериозните валежите се оттича директно в морето през моста на кея. Това съобщават от Meteo Bilgaria.Кадрите са на Георги Мавродиев.