Обстановката в България се влошава с всеки час!
© Meteo Balkans
"Очакваме тепърва нещата да се влошат и в Северна Централна и Северна източна България", допълват синоптиците.
Снимката е от Ботевград, преди да се качите на магистралата в посока София.
Шофирайте внимателно!
Снеговалеж на АМ "Хемус"
17:43
Времето рязко се обръща! Идват гръмотевични бури, температури до 19 градуса, а след това сняг!
12.02
Омбудсманът: Деца под 14 г. продължават да се настаняват в интернати – системата наказва вместо да подкрепя
12:02
Съпругът на София Андреева: Даде на Калушев над 1 000 000 лева заради Мексико и задлъжня на роднини
09:17
