Обвиниха четирима за организирана престъпна група за изнудване
С постановления на наблюдаващия прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.
Досъдебното производство е образувано на 20 юни 2025 г. и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП.
След разрешения от Софийски градски съд (СГС), дадени по искания на СГП, са извършени 26 обиски и изземвания в жилищни обекти и офиси на фирми за бързи кредити. Разпитани са свидетели, изготвени са справки от мобилните оператори, анализирани са трафични данни, изискани са видеозаписи, назначени са видео-технически и лицево-идентификационни експертизи, приобщени са документи.
Предстои на 25 януари 2026 г. СГП да внесе искане в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите.
