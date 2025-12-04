Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Задържаните по делото "Исторически парк" пристигнаха в Съдебната палата в София, където се гледат мерките им за неотклонение. Николай Х., Живко В., Пламен К., Анатоли С., Бисер С., Николай К., Емил Е са обвинени за участие в престъпна група, за длъжностно присвояване, пране на пари и измами.

На 29 ноември Софийският градски съд остави в ареста всичките обвинени по аферата "Исторически парк“. Според събраните доказателства групата е изградила схема на финансова пирамида, въвеждайки в заблуждение различни граждани. 

Влогърът Любомир Жечев също чака, за да проследи заседанието за мерките. Преди време той направи разследване за Исторически парк и го публикува своя канал в YouTube. 

Според фен група на "Величие" в възникнал спор между Жечев и лидера на партията Ивелин Михайлов.

А по-рано привърженици на "Величие" протестираха пред Съдебната палата в защита на задържаните.