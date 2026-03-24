Обяснете на 18-годишните: Първото гласуване не е просто "отивам и пускам една бюлетина"
Според Конституция на Република България, ако си навършил 18, имаш право да избираш кой да управлява държавата. Това право е лично – никой не може да гласува вместо теб.
ФОКУС влиза в обувките на тези "съветници“ и се опитва да даде правилните насоки. Обяснете на порасналото си дете, че:
– Всъщност, това е моментът, в който за първи път някой те брои– като глас, като позиция, като човек, който има значение.
– Това не е просто "право“, което да упражниш, защото така трябва. Това е избор, който има значение.
Проблемът, разглеждам и като майка на 18-годишен и знам, че много от младите, които ще гласуват за първи път не гледат новини, не знаят имената на политиците, а още по-малко – какво всъщност предлагат.
Опитвам се да предпазя детето си от "гласуваш, без реално да знаеш за кого". По инерция ли е, по съвест ли е или защото са ти го подсказали в TikTok.
За мен това не е игра. Не е важно просто да отидеш и да гласуваш.
Важно е да гласуваш за човек или идея, на които ти вярваш. Не, защото някой ти е казал. Не, защото "всички така правят“. Не, защото звучи добре в социалните мрежи. А защото си си дал време да разбереш кой какво предлага.
В крайна сметка не става дума просто за една бюлетина. Става дума за това дали мислиш със собствената си глава и какво бъдеще сам си чертаеш.
Позволявам си като майка да кажа на собствения си син – няма значение за кого ще гласуваш, има значение да е твоят информиран избор.
