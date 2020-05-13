Îáÿâèõà èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà! Êàêâè ùå ñà íîâèòå ìåðêè?

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Àâòîð: Ñèëâèÿ Ñòàíåâà 21:00 / 13.05.2020Êîìåíòàðè (22)1226
© ÁÒÀ
"Êàêòî âñè÷êè çíàåì, äíåñ èçòå÷å ñðîêà îò ÍÑ ñ ðåøåíèå çà îáÿâÿâàíå íà èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå â ñòðàíàòà. Íà ñúùèÿ äåí, äíåñ, ïóáëèêóâàõìå íîâèÿ çàêîí çà çäðàâåòî, êîéòî íè äàâà âúçìîæíîñò äà ïðèëàãàìå ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè, áåç çíà÷åíèå, ÷å íå ñìå â èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå. Òîâà êàçà ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ ïî âðåìå íà èçâúíðåäåí áðèôèíã íà ïðàâèòåëñòâîòî â Ìèíèñòåðñêè ñúâåò. 

Ïðèïîìíÿìå, ÷å ïî-ðàíî äíåñ ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ è ÷ëåíîâåòå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ïðîâåäîõà ÷ðåç âèäåîêîíôåðåíòíà âðúçêà èçâúíðåäíî ïðàâèòåëñòâåíî çàñåäàíèå. Ïðèåòî áåøå Ðåøåíèå çà îáÿâÿâàíå íà èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà, ñ÷èòàíî îò 14 ìàé 2020 ã. äî 14 þíè 2020 ã.

Âúçïîëçâàõìå ñå îò âúçìîæíîñòòà, òúé êàòî íÿìà ðÿçêà ïðîìÿíà â ðàçâèòèåòî íà áîëåñòòà. Ñ÷èòàìå, ÷å ìåðêèòå, êîèòî ñìå ïðåäëàãàëè äîñåãà, òðÿáâà äà ïðîäúëæàò. Ïðàâèòåëñòâîòî ñìÿòà, ÷å ïàíäåìèÿòà íà COVID-19 ïðåäñòàâëÿâà îïàñíîñò çà çäðàâåòî íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè. Òîâà çàÿâè çäðàâíèÿò ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ ïî ïîâîä îáÿâÿâàíåòî íà èçâúíðåäíà åïèäåìèîëîãè÷íà îáñòàíîâêà îò 14 ìàé äî 14 þíè. Òîâà ñòàíà ÿñíî ñëåä ñúîáùåíèå îò Ìèíèñòåðñêè ñúâåò.

Ñðåä ìîòèâèòå çà ðåøåíèåòî íà Àíàíèåâ å ôàêòúò, ÷å íå å ÿñíî êàêâî ïðè÷èíÿâà çàáîëÿâàíåòî, êàêòî è ëèïñàòà íà ëåêàðñòâî ïðîòèâ áîëåñòòà.

Â 00.00 ÷àñà íà 14 ìàé âëèçàò â ñèëà íÿêîëêî çàïîâåäè, êîèòî íå ñà íîâè, íî ñå óäúëæàâà ñðîêúò èìà íà äåéñòâèå äî 14 þíè. Ïúðâàòà çàïîâåä êàñàå ïðîòèâîåïèäåìîëîãè÷íèòå ìåðêè, âòîðàòà å çà ïðåìèíàâàíåòî ïðåç êîíòðîëíî-ïðîïóñêâàòåëíèòå ïóíêòîâå è ñúîòâåòíèòå îãðàíè÷åíèÿ, òðåòàòà çàïîâåä å ñâúðçàíà ñ êàðàíòèíàòà è èçîëàöèÿòà íà áîëíè õîðà è ïîñëåäíàòà çàïîâåä çàñÿãà îáåêòèòå, êîèòî ìîãàò äà òðàáîòÿò â ïîäîáíà ñèòóàöèÿ.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3337
13.05.2020 Îò ïîñëåäíèòå ìèíóòè: Çàìåíÿò èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå ñ èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà!
13.05.2020 Ïðåçèäåíòúò ñåçèðà ñúäà çàðàäè Çàêîíà çà çäðàâåòî
13.05.2020 Åïèäåìèîëîã: Íàëîæåíèòå õèãèåííè ìåðêè íå òðÿáâà äà áúäàò îòìåíÿíè íèêîãà
13.05.2020 Òðèìà íàðóøèõà êàðàíòèíàòà âúâ Âàðíà è îáëàñòàò äíåñ
13.05.2020 Ñúä çà îùå òðèìà, íàðóøèëè êàðàíòèíàòà âúâ Âàðíåíñêî
13.05.2020 Íåìñêè æóðíàëèñò: Ìåðêèòå â Áúëãàðèÿ ñðåùó êîðîíàâèðóñà áÿõà ðåïðåñèâíè è àáñóðäíè
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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"íå å ÿñíî êàêâî ïðè÷èíÿâà çàáîëÿâàíåòî, êàêòî è ëèïñàòà íà ëåêàðñòâî ïðîòèâ áîëåñòòà" - êàê òîãàâà èìà òîëêîâà èçëåêóâàíè, öèðêàäæèè òàêèâà?
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Íèùî íå ñå ïðîìåíÿ!Ïðîñòî ñòàâà çàêîí!Íÿìà äà èìà ÊÏÏ
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Êèð÷î, òè íîðìàëåí ëè ñè? Êîãà çàâúðøè ìåäèöèíà è ñòàíà êîìïåòåíòåí çà òîâà çà êîåòî ñå ìú÷èø äà ãîâîðèø.....ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Ãîëÿìà ðàáîòà òî è áåç òîâà ñè ïðàâèì êàêâîòî èñêàìå ñúñ èëè áåç ìåðêè.
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ÇÀÙÎ????Íàëè â Åâðîïà ðàçõëàáâàò....à íèå?!
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Ñ òåçè íåêîîðäèíèðàíè è ïîñòîÿííî ñìåíÿùè ñå îò äåí äî ïëàäíå ìåðêè è çàïîâåäè, íèêîé íå çíàå âå÷å êîå å ðàçðåøåíî è êîå å çàáðàíåíî è êîå ïðàâèëíî èëè íåïðàâèëíî. Òîòàëíà äåçèíôîðìàöèÿ è ëèïñà íà ïîñëåäîâàòåëíîñò ,ïðåäâèäèìîñò è ëîãèêà âúâ âñè÷êî ;-(
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êàò èçëåçíàò íà ïàâåòàòà åäíà òóìáà õîðà ïàê ëè ùå êàæåòå àìè íÿìà äà èìà ÊÏÏòà , íÿìà äà çàòâàðÿìå çàâåäåíèÿòà , êàòî ñå ñòðàõóâàòå äà âè èçãîíÿò íî ñå âîäèòå îò íåãîäóâàíèåòî íà íàðîäúò , çàùî íå ïðèåìåòå ìàæîðèòàðíîòî ãëàñóâàíå Ãúîíñóðàòè ñïëåñêàíè
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âèæ îùå:
Êðàé íà áåçïëàòíàòà "ñèíÿ çîíà" âúâ Âàðíà! Äî äíè âúçñòàíîâÿâàò òàêñóâàíåòî!
08:30 / 11.05.2020
Èâàí Ïîðòíèõ: Ëåòèùå Âàðíà çàïî÷íà äà ðàáîòè, íî ñàìî çà áúëãàðñêè ãðàæäàíè
14:01 / 11.05.2020
Íå ïàðêèðàéòå íà òåçè óëèöè âúâ Âàðíà! Ïîëàãàò ìàðêèðîâêà çà "ñèíÿòà çîíà"
18:15 / 11.05.2020
Ãëóòíèöà óëè÷íè êó÷åòà òîðìîçÿò æèâååùèòå íà óë. "Ðîçà" âúâ Âàðíà
10:24 / 11.05.2020
Óëè÷íèòå àòðàêöèè îòêðèõà ñåçîíà âúâ Âàðíà, ãðàäúò "áðúìíà" îò óñìèõíàòè õîðà
09:17 / 11.05.2020
Îôèöèàëíî: Íîâà çàïîâåä ðàçõëàáè îùå ìåðêèòå
19:48 / 11.05.2020
Íàé-ïîñëå! Îôèöèàëíî îòïàäíàõà îùå íÿêîëêî âàæíè çàáðàíè!
11:51 / 11.05.2020
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