УМБАЛ "Св. Анна" в София, както и за за шеф на на МБАЛ "Лозенец".
Единият е в МБАЛ "Рахила Ангелова“ – Перник. Конкурсът е за изпълнителен директор, представител на държавата и независим член. Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от три години. Месечното възнаграждение се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП. Документите за участие в конкурса се подават до 07.01.2026 г.
В УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски“ конкурсът е за изпълнителен директор, представител на държавата. Избраните кандидати ще сключат договор за три години. Срокът за подаване на документи за участие в конкурса също е 7 януари.
Изискванията към кандидатите и за двете лечебни заведения са стандартни, част от тях са да имат най-малко 5 години професионален опит, да са почтени, да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишени от правото да заема съответната длъжност, да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец, да имат необходимото образование.
Обявиха конкурси за ръководства на още две болници
Проф. Донка Байкова: Натрупаните допълнителни килограми обикновено се редуцират при по-лек режим на хранене още в първата седмица след празниците
Ивелин Михайлов: Ако се приемат поправките в изборния кодекс, както ги гласуваха на първо четене, Тодор Живково време ще ни се стори демократично
Президентът Радев: Властта, която налагаше насила своите интереси и решения, следва да носи политическата си отговорност докрай
