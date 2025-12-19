Обявиха още два конкурса за ръководства на болници, разбраПрипомняме, че през тази седмица бяха обявени още няколко конкурса от министъра на здравеопазването в оставка, съответно зав София, както и за за шеф на наЕдиният е в МБАЛ "Рахила Ангелова“ – Перник. Конкурсът е за изпълнителен директор, представител на държавата и независим член. Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от три години. Месечното възнаграждение се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП. Документите за участие в конкурса се подават до 07.01.2026 г.В УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски“ конкурсът е за изпълнителен директор, представител на държавата. Избраните кандидати ще сключат договор за три години. Срокът за подаване на документи за участие в конкурса също е 7 януари.Изискванията към кандидатите и за двете лечебни заведения са стандартни, част от тях са да имат най-малко 5 години професионален опит, да са почтени, да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишени от правото да заема съответната длъжност, да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец, да имат необходимото образование.