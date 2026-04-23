Централната избирателна комисия (ЦИК) ще оповести официалните разултати относно вота на 19 април. Днес ще стане ясно разпределението на мандатите, както и колко точно е била избирателната активност.

През днешния ден изтича срокът за изнасяне на тази информация, след извършена повторна проверка.

След оповестяването на разпределението на мандатите, кандидатите, избрани от два района, в еднодневен срок ще трябва да заявят от коя листа ще влязат в парламента.

ФОКУС припомня още, че в събота ще бъдат съобщени имената народните представители, които ще бъдат част от 52-ото Народно събрание.