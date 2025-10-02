ЗАРЕЖДАНЕ...
Очаква се повишение на нивата на реките в България с 5-6 метра
Визуализацията, базирана на метеорологичния модел SPM, показва потенциално опасни повишения, които на места могат да достигнат и да надхвърлят 5 метра.
Нивата на реките силно зависят от тяхната геоложка структура, релеф и местоположение. Тази карта представя осреднен вариант. Покачването на водите ще се осъществява плавно. Прогнозата е информативна – моля, без паника и напрежение.
