Илияна Йотова да започване процедура по избор на служебен премиер и кабинет, както и да определи дата за предсрочните избори.
От президентската институция обаче все още не са уточнили кога ще започне тази процедура.
Според последните промени в Конституцията за поста служебен премиер може да се избира само от 10-те лица в "домовата книга".
Йотова е държавен глава от петък – 23 януари, когато Конституционният съд реши, че правомощията на Румен Радев се прекратяват предсрочно по негово желание.
Очаква се президентът Йотова да започне процедурата по избор на служебен кабинет
