Цените на петрола на международните пазари вече бележат спад, който варира между 15 и 20%. Служебният финансов министър Георги Клисурски прогнозира спад на цените на горивата по бензиностанциите.

Снощи бе обявено двуседмично примирие с Иран, като бе взето решение да бъде отворен за кораби Ормузкият проток.

"Деескалацията на конфликта в Близкия изток е най-сигурният изход от ценовия шок, който наблюдаваме в момента", подчерта Клисурски.

Продължаване на усилията от страна на правителството

Въпреки това финансовият министър отново спомена отпуснатите средства за за междуселищния транспорт, както и подкрепата от 2,5 млн. евро за училищните автобуси.

Според министър Клисурски сова отпускане на средства е една от нече активираните шест мерки, подпомагащи транспортния сектор. "Независимо от развитието на ситуацията, ще продължим да предприемаме адекватни и съразмерни действия, насочени към секторите и хората, които имат най-голяма нужда от подкрепа“, увери той.

Какво още е предприето?

Преди два дни стана ясно още, че се предлага също двойно увеличаване на държавната помощ за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния сектор от 25 на 50 млн. евро. Както и отлагане с няколко месеца на повишаването на екокомпонента в тол таксите за превозни средства над 3,5 тона и автобусите.

В напреднала фаза на обсъждане е въвеждането на гаранционни механизми за разсрочване на лизинговите вноски на превозвачите, с цел облекчаване на краткосрочния финансов натиск и запазване на стабилността на компаниите в сектора.