Над два часа в задръстване на АМ "Тракия" към Пловдив. За това съобщават очевидци в социалните мрежи.Те споделят още, че движението не мръднало изобщо от часове около Пазарджик посока Пловдив. Според някои има закъсали автомобили, които затрудняват трафика.