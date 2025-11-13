Със свое решение правителството одобри Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2026 – 2028 година. Тя е разработена на основание на Закона за държавния дълг и Закона за публичните финанси, съобщиха от правителствената пресслужба.В нея са заложени водещите принципи и насоки на политиката по управление на държавния дълг през следващите три години, като същевременно са описани индикативните мерки и използваният инструментариум за постигане на заложените стратегически цели. Стратегията се базира на допусканията за необходимото дългово финансиране и параметрите на държавния дълг, при които са изготвени проектите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г. По този начин се осигурява консистентност и съгласуваност между посочените документи по отношение на политиката по управление на държавния дълг.Основната цел на дълговото управление се запазва непроменена и е за осигуряване на необходимите средства за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на планирания дефицит по държавния бюджет и обезпечаване на подкрепа на ликвидността.Дългът в обращение, който следва да бъде рефинансиран възлиза на 1,4 млрд. евро през 2026 г., 1,8 млрд. евро през 2027 г. и 2,1 млрд. евро през 2028 г. Оставащата част от предвиденото ново дългово финансиране се обосновава от необходимостта за финансиране на планираните дефицити по държавния бюджет и подкрепа на ликвидността, в т.ч. за осигуряване на възможност за поемане на дълг за специфични програми в сферите на сектор ВиК, регионално развитие, отбрана, здравеопазване, енергетика и иновации.Публичното оповестяване на Стратегията е гаранция за предвидимост и прозрачност на процесите по управление на държавния дълг.